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Напавший на женщину с ножом в магазине мужчина был милиционером

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#арест
Напавший на женщину с ножом в магазине мужчина был милиционером

Ревнивец был судим за взяточничество.

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Как сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов, обвиняемый в нападении на подругу в магазине мужчина ранее был судим. В 2011 году сотрудника милиции Руслана Лапина приговорили к 4 года и 3 месяцам заключения за взяточничество. Сейчас в Октябрьском районном суде идет слушание по аресту Лапина за нанесение ножевых ранений его бывшей сожительнице.




В 2011 году Руслан Лапин сел на скамью подсудимых вместе с своим коллегой - 26-летним Алексеем Смыковом. Первый работал в полиции кинологом ППС, второй - водителем полка ППС. Оба были признаны виновными во взяточничестве.

Суд установил, что около 18 часов 21 декабря 2009 года Лапин задержал возле магазина «Подарки» на проспекте Победы 18-летнего Эмиля Мирзоева. Парень находился в компании своих друзей. По словам Мирзоева, сотрудники ППС не представились и даже не сообщили, за что его хотят задержать. Через некоторое время подъехал патрульный автомобиль «УАЗ». Мирзоева попытались принудительно поместить в задний отсек автомобиля. Молодой человек отказывался идти, он просил сотрудников милиции подождать прибытия его отца. В этот момент Лапин брызнул в Мирзоева слезоточивым газом, надел на него наручники и повалил на снег.

Через некоторое время подъехал отец Эмиля – 43-летний Эльчин Мирзоев. К нему также применили слезоточивый газ, а затем посадили в патрульную машину и вместе с сыном и повезли в Октябрьский отдел милиции Липецка.

Согласно показаниям Мирзоевых, по пути следования Смыков потребовал от них 10 тысяч рублей. В случае отказа от передачи денег Мирзоевым угрожали задержанием и привлечением к административной ответственности. Мирзоев-старший вынужден был согласиться. Он позвонил своим друзьям и договорился о том, чтобы ему привезли деньги. В результате Мирзоев передал Смыкову 10 тысяч рублей для него и Лапина.

В этот же день Эльчин Мирзоев обратился в ОСБ УВД по Липецкой области в Октябрьский межрайонный отдел Следственного управления с заявлением о вымогательстве и даче взятки.

Для проверки заявления Мирзоева к месту, где несли службу Лапин и Смыков, выехала следственно-оперативная группа. 28-летний капитан милиции Константин Фокин предъявил Лапину служебное удостоверение и сообщил, что планируется проведение следственного действия - осмотр места происшествия, попросил Лапина и его сослуживца оставаться на месте до окончания следственных действий. Как значится в обвинительном заключении, Лапин, желая воспрепятствовать проведению следственного действия, применил в отношении Фокина слезоточивый газ «Резеда», направив струю газа ему в лицо.

После оглашения приговора милиционеров взяли под стражу в зале суда.

Сейчас Руслана Лапина обвиняют в нападении на экс-возлюбленную. 19 ноября Лапин пришел к ней, чтобы выяснить отношения. Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где нанес 26-летней женщине несколько ударов ножом, один из которых пришелся в шею.

Лапин был задержан. При допросе он не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего: бывший милиционер желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд.
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#арест

Комментарии (10)

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007

16 минут назад
не...ну а кем ещё он мог быть по жизни, как не милЬционером!! адекватные за нож не хватаются!
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Оборотни все они не люди

17 минут назад
Стукач Павлик Морозов, ну так нормуль че молодец хорошо походу дела сшивал дослужился парень .
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Стукач Павлик Морозов

27 минут назад
Знаю одного мента, в Плеханово лежал по малолетке. С диагнозом- вялотекущая шизофрения.Сейчас - капитан.В оперативном , кстати подразделении.
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Все рука за *

32 минуты назад
В больнице МВД, у них у ментов в нашем городе рука руку моет уж не сомневайтесь все друг другу помогают рука руку моет , если уж судят по звонку о чем речь господа . Один отдел за другой отдувается сказал начальник ФАС и погнали ребята вершить анти правосудие
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В больнице МВД

38 минут назад
Бывшего начальника вместо того,чтобы посадить на нары-отпоавили на пенсию,позор?
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Бастрыкина на Липецк

39 минут назад
Это все от их безнаказанности думают погоны нацепили все дозволено , а нет полицаи не все , превышать вам никто не позволяет дела сфабриковывать тоже в стиле Липецких ментов сами сфабриковали сами и раскрыли ахахааа да уж читаешь и понимаешь что скоро и МВД структура в Липецке потерпели крах и дай Бог на наш город московскую проверку и зачистку сотрудников а тут уж шепнут кого и как .
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В больнице МВД

40 минут назад
Коррупция кипит,продаются группы инвалидности,ВВК проходят непригодные,в том числе по психиатрии?!
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Не исключено что имело место быть

42 минуты назад
Ещё бы несколько человек так же привлекли за превышение полномочий оперков одного из отделов города совсем страх потеряли превышают , незаконно задерживают , здесь бабла запросили это в их стиле , или угрозами Наркоты накидать это тоже в стиле липецких ментов и их руководства . Ну Все ведь господь видит и все по делам вашим будет .
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гость

43 минуты назад
Дигрод, психиатрическую экспертизу и на принудительное лечение...
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Оборотни оборзели

46 минут назад
Оборотни совсем озверели это потому что они все в погонах чувствуют свою безнаказанность такой беспредел творится в городе давно пора зачистка провести в органах опера охамели в конец
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