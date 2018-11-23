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Напавший на женщину с ножом в магазине мужчина был милиционером
Ревнивец был судим за взяточничество.
«Так не доставайся же ты никому!»— Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.
Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего.
Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF
В 2011 году Руслан Лапин сел на скамью подсудимых вместе с своим коллегой - 26-летним Алексеем Смыковом. Первый работал в полиции кинологом ППС, второй - водителем полка ППС. Оба были признаны виновными во взяточничестве.
Суд установил, что около 18 часов 21 декабря 2009 года Лапин задержал возле магазина «Подарки» на проспекте Победы 18-летнего Эмиля Мирзоева. Парень находился в компании своих друзей. По словам Мирзоева, сотрудники ППС не представились и даже не сообщили, за что его хотят задержать. Через некоторое время подъехал патрульный автомобиль «УАЗ». Мирзоева попытались принудительно поместить в задний отсек автомобиля. Молодой человек отказывался идти, он просил сотрудников милиции подождать прибытия его отца. В этот момент Лапин брызнул в Мирзоева слезоточивым газом, надел на него наручники и повалил на снег.
Через некоторое время подъехал отец Эмиля – 43-летний Эльчин Мирзоев. К нему также применили слезоточивый газ, а затем посадили в патрульную машину и вместе с сыном и повезли в Октябрьский отдел милиции Липецка.
Согласно показаниям Мирзоевых, по пути следования Смыков потребовал от них 10 тысяч рублей. В случае отказа от передачи денег Мирзоевым угрожали задержанием и привлечением к административной ответственности. Мирзоев-старший вынужден был согласиться. Он позвонил своим друзьям и договорился о том, чтобы ему привезли деньги. В результате Мирзоев передал Смыкову 10 тысяч рублей для него и Лапина.
В этот же день Эльчин Мирзоев обратился в ОСБ УВД по Липецкой области в Октябрьский межрайонный отдел Следственного управления с заявлением о вымогательстве и даче взятки.
Для проверки заявления Мирзоева к месту, где несли службу Лапин и Смыков, выехала следственно-оперативная группа. 28-летний капитан милиции Константин Фокин предъявил Лапину служебное удостоверение и сообщил, что планируется проведение следственного действия - осмотр места происшествия, попросил Лапина и его сослуживца оставаться на месте до окончания следственных действий. Как значится в обвинительном заключении, Лапин, желая воспрепятствовать проведению следственного действия, применил в отношении Фокина слезоточивый газ «Резеда», направив струю газа ему в лицо.
После оглашения приговора милиционеров взяли под стражу в зале суда.
Сейчас Руслана Лапина обвиняют в нападении на экс-возлюбленную. 19 ноября Лапин пришел к ней, чтобы выяснить отношения. Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где нанес 26-летней женщине несколько ударов ножом, один из которых пришелся в шею.
Лапин был задержан. При допросе он не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего: бывший милиционер желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд.
007
Оборотни все они не люди
Стукач Павлик Морозов
Все рука за *
В больнице МВД
Бастрыкина на Липецк
В больнице МВД
Не исключено что имело место быть
гость
Оборотни оборзели