Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения

«Так не доставайся же ты никому!» Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего. Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF

Мужчина задержан. Установлено, что он ранее судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд. Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное о покушении на убийство.



