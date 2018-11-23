Происшествия

сегодня, 08:54

Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения

9 2321
#поножовщина
Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения

26-леняя женщина получила удар ножом в шею.

Резню в Липецком магазине, во время котрой 43-летний мужчина нанес ножевые ранения 26-летней возлюбленной, записали камеры наблюдения. Запись сегодня обнародовал Следственный комитет России.



Напомним, что 19 ноября 43-летний житель Липецка пришел к бывшей подруге, чтобы выяснить отношения.  Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где нанес 26-летней женщине несколько ударов ножом, один из которых пришелся в шею. 

Мужчина задержан. Установлено, что он ранее судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд. Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное о покушении на убийство.



9 2321
#поножовщина

Комментарии (9)

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Нормальных баб до х..

11 минут назад
Понял ш люха - беги, на она нужна, резать её ещё. Плюнь и иди. Её сегодня содит один, завтра другой, а через год её весь город знает и пльцем показывает. Её финал клеймо, гонория, мать одиночка, мужа нет, одинокая старасть! А ты другую найдёш, моложе, мужики нарасхват .Феминистки и лесбиянки можете по каркать и изойти на г...!
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Гость

19 минут назад
Этого дебила вообще выпускать нельзя.
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Ы

36 минут назад
Иван, чего с чернобыля приехали?
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Лида

38 минут назад
Пусть сидит и дохнет на зоне ,а она за это время еще 5 мужиков поменяет
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я

39 минут назад
да восьмерик обеспечен. особенно в наше время
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Иван

39 минут назад
Ветеринар, сейчас в её возрасте (26 лет) все в основном с лысыми пельменями ходят
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Ветеринар

43 минуты назад
Дебил, из за лохматого пельменя будет баланду хлебать лет 8 и сдохнет от тубика который сейчас гуляет по зонам
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Зося

49 минут назад
А также "во время котрой" , что это за таинственное время?
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Учитель русского языка

сегодня, 09:23
Автор статьи скажите, что это за зверь РЕВНИЦА? В моей памяти только возникает отель "Ревница" в Чехии.
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