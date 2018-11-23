Нападение ревница на липчанку записала камера наблюдения

Резню в Липецком магазине, во время котрой
43-летний мужчина нанес ножевые ранения 26-летней возлюбленной
, записали камеры наблюдения. Запись сегодня обнародовал Следственный комитет России.
Напомним, что 19 ноября 43-летний житель Липецка пришел к бывшей подруге, чтобы выяснить отношения. Увидев ее вместе с новым мужчиной, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где нанес 26-летней женщине несколько ударов ножом, один из которых пришелся в шею.
Мужчина задержан. Установлено, что он ранее судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе не стал отрицать свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что желал смерти бывшей сожительнице, так как она не оправдала его надежд. Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное о покушении на убийство.
Нормальных баб до х..
Гость
Ы
Лида
я
Иван
Ветеринар
Зося
Учитель русского языка