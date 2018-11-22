Происшествия

28 минут назад

Житель Липецкой области избил женщину тарелкой

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#ссора #суд
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Житель Липецкой области избил женщину тарелкой

А осколок разбитой посуды воткнул ей в плечо.

Мировой судья Измалковского участка в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Подсудимый признал свою вину.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одной из измалковских деревень вечером 27 июня. В частном доме поссорились мужчина и его знакомая. В ходе перепалки мужчина схватил с холодильника керамическую тарелку и ударил посудой женщину. Тарелка разбилась о ее голову. Осколок керамики остался в руках подсудимого, он воткнул его в руку женщины. Врачи сочли , что здоровью женщины причинили легкий вред.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его годом условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
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#ссора #суд
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Комментарии (2)

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жуть-жуткая!!!

2 минуты назад
Сколько лет этому ненормальному? Жене совет- развод и девичья фамилия!!! Такие покушения на женщину нельзя прощать- может закончится трагически.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

10 минут назад
Так язык женский страшнее любой тарелки разбитой о её голову
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