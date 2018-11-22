Житель Липецкой области избил женщину тарелкой

А осколок разбитой посуды воткнул ей в плечо.

Мировой судья Измалковского участка в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Подсудимый признал свою вину.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одной из измалковских деревень вечером 27 июня. В частном доме поссорились мужчина и его знакомая. В ходе перепалки мужчина схватил с холодильника керамическую тарелку и ударил посудой женщину. Тарелка разбилась о ее голову. Осколок керамики остался в руках подсудимого, он воткнул его в руку женщины. Врачи сочли , что здоровью женщины причинили легкий вред.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его годом условного заключения с аналогичным испытательным сроком.