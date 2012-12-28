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сегодня, 15:00
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На федеральной трассе М-4 у Задонска появился современный отель

Гостиничный комплекс построили по европейским стандартам, с суперизоляцей номеров от шумов и хорошей кухней.

В туристическом автокластере на территории Задонского района появился объект по-настоящему европейского уровня — гостиничный комплекс «ТриА-Отель». Инвестором выступила компания «ТриА Девелопмент», вложившая в проект 250 миллионов рублей. Комплекс, как уверены в районе, даст толчок развитию автокластера «Задонщина», который начали создавать несколько лет назад. Место под автокластер готовили специально, построив защитную дамбу на берегу реки Дон, украсив ее ротондами.

В России из-за внешних факторов небывалыми темпами развивается внутренний туризм. По данным, озвученным вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко, в 2024 году россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок. И на трассу М-4 «Дон» связывающую центральные регионы страны с югом, которая проходит и через Липецкую область, тоже легла большая нагрузка. Участок трассы пролегает по Елецкому, Задонскому и Хлевенскому районам, в которых также сосредоточено большое количество туристических достопримечательностей, что интересно для российского туриста. Инфраструктура же для туристов зачастую не поспевает за спросом и пожеланиям путешественников. В Липецкой области ситуацию начали исправлять.

У платного участка М-4 у Задонска всего за полгода возвели гостиничный комплекс, который отвечает всем запросам автотуриста. В комплексе 49 номеров двух категорий: «Стандарт» площадью 18 кв.м. и «Семейный» площадью 27 кв.м. с размещением маленьких гостей до 5 лет включительно в одном номере с родителями на отдельном спальном месте совершенно бесплатно. В гостинице можно останавливаться и с домашними питомцами. Номера в ней оборудованы всем необходимым: телевизорами, высокоскоростным интернетом, удобными кроватями с анатомическими матрасами. Есть возможность работать за компьютером в специально отведенном для этого помещении.

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— Гостиничные объекты, которые возводит компания «ТриА Девелопмент», отвечают ожиданиям наших туристов, которые все больше обращают внимание на комфорт, удобства, современный стиль. Создаваемая инвестором инфраструктура способна привлечь к нам больше туристов и популяризировать точки притяжения, туристические объекты и локации Липецкой области. Задонск и так является туристической Меккой, теперь же здесь появился ультрасовременный комплекс, в котором можно остановиться с комфортом. Особенность проекта в том, что он предложен компанией, как легко тиражируемый, быстровозводимый, обладающий всеми видами инфраструктуры, внутреннего сервиса для туристов. Например, используемые компанией стандарты звукоизоляции, выше чем во многих пятизвездочных отелях. Это очень важно для тех, кто хочет выспаться во время своего путешествия, — рассказала GOROD48 на открытии отеля руководитель Агентства инвестиционного развития Липецкой области Елена Сушкова.

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Генеральный директор «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников подтвердил, что первоочередные задачи, которые ставили перед собой соинвесторы, создавшие компанию, – международное качество возводимых комплексов.

— Дороги в нашей стране стали лучше, а остановится качественно вдоль дорог по сути негде. Мы с партнером по бизнесу Александром Егаем и нашими стратегическими инвесторами открыли в 2023 году три таких отеля: на трассе в Балашихе, ближе к Москве, на объезде Казани и на М-4 в Узловой Тульской области. В 2024-м — в Шахтах Ростовской области, станице Октябрьской Краснодарского края. Теперь у нас появился Задонск, и до конца года планируем возвести 20 отелей. Все объединяет главный подход — комфорт и удобство. Мы очень тщательно подходим к таким вещам как звукоизоляция. Все номера изолированы специальным материалом, звукоизоляционные окна и двери. В душевых и санузалах только качественная сантехника. В наших отелях можно не только останавливаться на ночлег, но и просто поесть. Кухне тоже уделили самое пристальное внимание. Мы используем в приготовлении еды продукты, полуфабрикаты глубокой заморозки от самых известных поставщиков. Можно, конечно, удивлять туристов фермерской, «свежей» продукцией «только с подворья», но, в дороге с продуктами лучше не экспериментировать. Мы сторонники практичного, но безопасного подхода.

По словам Константина Гусельникова, в стоимость номера включена и индивидуальная парковка. Причем машина паркуется таким образом, чтобы ее было видно из окна номера.

Как сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Липецкой области Елена Сушкова, в планах правительства региона масштабировать проект «ТриА Девелопмент» или аналогичные проекты.

—  Мы обсуждаем строительство этих отелей или аналогичных гостиниц в Липецком и Елецком районах, возможно что-то появится на окраинах Липецка. Последующие шаги будут направлены и на другие районы.

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На открытии гостиницы, с символическим перерезанием ленточки присутствовал глава Задонского района Алексей Щедров. Он отметил социальную значимость проекта. Гостиничный комплекс дал 20 рабочих мест с зарплатой в диапазоне 60 тысяч рублей. Но и самое важное — в Задонске турист получил возможность комфортного пребывания.

— Турпоток растет у нас ежегодно, и необходимость в номерном фонде острая. Гостиница в Задонске всегда заселена и дома жителей города, которые сдаются приезжим — тоже постоянно заняты. «ТриА Отель» появился в нужное время. А место, где он построен — самое лучшее в городе — 100 метров от трассы «Дон», в пяти минутах от Задонск, с его монастырями, храмами, архитектурой, несколько сот метров до реки Дон, рядом лес, — рассказал Алексей Щедров.

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По словам Алексея Щедрова, сейчас ведутся переговоры с инвесторами, предлагающими различные проекты, которые наполнят площадку автокластера «Задонщина». Что появится, пока говорить рано, но по словам главы Задонского района, предложения очень интересные и ближе к весне о чем-то уже будет можно рассказать.

Глава района уверен, что такие проекты как «ТриА Отель» — прорыв в туристической отрасли региона, показатель серьезного подхода, то, чего долго ждали искушенные туристы.

Фото Николая Черкасова
автокластер
Задонщина
туризм
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Комментарии (4)

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Как гость
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Епископ
13 минут назад
Судя по вывеске хотель ориентирован на иностранцев.Видимо и цены будут расчитаны на них
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Нотель
36 минут назад
А шо по русски западло написать?
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Переводчик
50 минут назад
Чтобы быть постояльцем отеля европейского уровня, надо иметь зарплату того же уровня. Такие пока только в москве
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