К фитнес-клубу «Сити-Фитнес» готовят сразу два коллективных иска

В числе пострадавших — клиенты не открывшегося зала в парке Победы и те, кто не успел использовать абонементы в закрывшемся в декабре 2024 года фитнес-клубе в парке «Быханов сад».