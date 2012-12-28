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Общество
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сегодня, 10:40
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К фитнес-клубу «Сити-Фитнес» готовят сразу два коллективных иска
В числе пострадавших — клиенты не открывшегося зала в парке Победы и те, кто не успел использовать абонементы в закрывшемся в декабре 2024 года фитнес-клубе в парке «Быханов сад».
Фитнес-клуб «Сити-Фитнес» в парке Победы так и не открылся. При этом компания заблаговременно заключала с липчанами договоры на предоставление услуг в фитнес-клубе, открытие которого сначала предполагалось в сентябре 2023 года, а потом эта дата несколько раз переносилась. Последним сроком называлось 1 июня 2024 года.
Тем не менее, строительство клуба до сих не завершено. Теперь потребители требуют расторжения договоров с ООО «Ареал» и возврата заплаченных за абонементы денег, а годовые абонементы в клубе «Сити-Фитнес» стоили от 18 до 25 тысяч рублей. Однако компания требования потребителей в добровольном порядке не исполняет.
Фитнес-клуб на улице Тельмана в парке «Быханов сад» закрыт совсем недавно — в декабре 2024 года и его клиенты не успели до конца использовать свои абонементы. ООО «Ареал» деньги за неоказанные услуги не вернуло.
«Вместе с тем у большинства звонящих и приходящих в Управление Роспотребнадзора потребителей отсутствуют доказательства их обращения к ООО «Ареал» с требованиями о возврате денег. Для присоединения к коллективным искам у каждого потребителя должны быть оригиналы договора с ООО «Ареал» и/или анкеты-заявления на акцепт, чека (квитанции) об оплате услуг ООО «Ареал», заявления (претензии) о возврате денежных средств с отметкой исполнителя в его принятии нарочно либо такого заявления (претензии) с документами, подтверждающими его направление в адрес исполнителя почтовым письмом и получение/неполучение письма исполнителем (квитанции об отправке, отчет об отслеживании почтового отправления, возвращенное почтовое уведомление, возвращенный конверт). В случае отсутствия факта обращения к исполнителю с заявлением (претензией) о возврате денежных средств, потребителю необходимо направить такое письменное заявление по адресу ООО «Ареал»: 398001, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 9, помещение 7», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Как рассказали GOROD48 в отделе защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, cейчас по каждому из двух коллективных исков необходимые документы смогли собрать только по семь человек. При этом количество звонков в отдел защиты прав потребителей порой доходит до 20-30 в день.
Для формирования коллективных исков нужно не менее 20 заявителей по каждому. По фитнес-клубу на улице Тельмана участники групповых занятий смогли скооперироваться и сейчас 15 человек ждут возврата письма с претензией (ООО «Ареал» такие письма игнорирует). По парку Победы ещё 6 человек в финальной стадии сбора всех документов — также ждут возврата претензии.
При наличии документов, подтверждающих факт неудовлетворения исполнителем в добровольном порядке требований о возврате денег (то есть со всеми документами), потребители могут обращаться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области (с понедельника по четверг с 13:00 по 16:00 по телефонам: 8(4742) 308-868, 8(4742) 308-803, 8(4742) 308-852) для назначения даты и времени посещения Управления для встречи со специалистом.
Добавим, что некоторые клиенты ещё до формирования коллективных исков сами судились с неоткрывшимся в парке Победы фитнес-клубом. Так, в пользу одного потребителя суд обязал ООО «Ареал» выплатить 76,5 тысячи рублей: в том числе стоимость клубной карты — 19,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, неустойку, штраф и судебные расходы.
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