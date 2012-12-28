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Знаменитый тренер по борьбе подготовил новую медалистку
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сегодня, 12:23

Знаменитый тренер по борьбе подготовил новую медалистку

В первенстве ЦФО на счету наших земляков 3 «бронзы» и 3 путёвки на главные соревнования года.

Липецкая борьба все больше приобретает «женское лицо». Вот и на первенстве ЦФО среди спортсменов до 16 лет в Орле на счету наших представительниц «прекрасной половины» две бронзовые награда, тогда как «сильный пол» принёс только одну.

В категории до 46 кг на нижнюю ступень пьедестала почёта поднялась воспитанница СШОР №9 и клуба «Богатырь» Карина Хусанбаева. Она начала с побед над землячкой Ульяной Ролдугиной и Анастасией Шашигараевой из Тулы. Лишь в полуфинале наша девушка оступилась в поединке с Аскитеей Калыгиной из Московской области, уступив в обоих периодах - 2:4 и 0:2

Впереди оставалась схватка за 3-е место с Викторией Зозулей из Твери. В первом периоде наша девушка проиграла один балл – 4:5, но затем собрала волю в кулак и вторую половину схватки оставила за собой – 2:0, вырвав и общую победу.

Немаловажно, что Хусанбаева в Орле все свои схватки провела с перворазрядницами, хотя у неё самой пока лишь 2-й разряд. Но при этом три встречи из четырёх девушка выиграла, в чём заслуга и её знаменитого тренера Сергея Яковлева.

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Яковлев продолжает чемпионский конвейер – он готовил чемпионок Европы, России, Игр Брикс.

В финале Шанка Малчилова из Твери выиграла у обидчицы липчанки Калыгиной и стала победительницей. Аскитея заняла 2-е место, а 3-е с Хусанбаевой разделила тулячка Ангелина Алиакбарова.


По схожему сценарию сложилось и выступление Дарьи Шевцовой из Усмани (тренер Юрий Коровин): в 4-х поединках 3 победы, при единственном поражении в полуфинале от будущей чемпионки Ульяны Симаковой из Московской области. Итог – 3-е место.

«Бронзу» у юношей завоевал Александр Саватеев из Красного в весе до 44 кг. Ученику Романа Жеребцова для этого пришлось выиграть 4 схватки, уступил он только в полуфинале Гприку Джуликяну из Московской области, который затем и стал чемпионом.

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Медалисты и их тренеры

Все три наших борцы выполнили главную задачу – завоевали путёвки в финальные турниры первенства России U16. Главные соревнования года пройдут в марте: у девушек – в Кемерово, а сильнейшие юноши страны вновь соберутся в Орле.
Вольная борьба
Сергей Яковлев
конвеер чемпионов
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