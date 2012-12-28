Розничная торговля в Липецкой области выросла почти на 11%

Оборот розничной торговли в Липецкой области в 2024 году достиг 419,1 миллиарда рублей, что на 10,9% превышает в сопоставимых ценах показатели аналогичного периода 2023 года. В расчете на душу населения — 376,9 тысячи рублей.



Как сообщает Липецкстат, на пищевые продукты в январе-декабре приходилось 47,6% оборота, на непродовольственные товары — 52,4%. Год назад эти показатели были зафиксированы на уровнях 48,2% и 51,8% соответственно.В целом оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос за год на 8,3% и составил 199,3 миллиарда рублей. Оборот непродовольственной розницы за год стал больше на 13,3% и составил почти 219,8 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли.Оборот сферы общественного питания в сентябре 2024 года Липецкстат оценил в 14,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом рост в сопоставимых ценах составил 18,1%. В расчете на душу населения — 13 303 рубля.