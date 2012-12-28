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сегодня, 17:49
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Цены на бензин в Липецкой области снова встали на паузу

Цены на бензин в Липецкой области за последнюю неделю, как и в начале года, приостановили свой рост. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 4 по 10 февраля.

Поднялись цены на 0,1% только на два вида наблюдаемого топлива: бензин марки АИ-95 и АИ-98. Согласно данным статистики, средняя цена за бензин осталась прежней и составила 58,40 рубля за литр. Так, не изменились цены бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, которые составили 55,13 рубля и 66,44 рубля соответственно. Потребительские цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 0,1% и составили 60,18 рубля против 60,14 рубля неделей ранее. Стоимость бензина премиальной марки АИ-98 также выросла на 0,1%, с 84,16 рубля на 3 февраля до 84,22 рубля на 10 февраля. 

цены
топливо
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Комментарии (7)

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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
14 минут назад
Радость то какая, пойду в КБ мерзавчик возьму
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Все
54 минуты назад
Выше и выше и выше ростет наш бензин дорогой, и злостью народ наш все пышит, дальше пока не знаю
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Я знаю
29 минут назад
Вся злость на кухни выйдет с паром.
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чёткий
54 минуты назад
Мне всё фиолетово,как ездил так и буду ездить.
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Иваныч
55 минут назад
Если цены на бензин продолжат так расти то зачем нам такое правительство с такой экономикой? Пора менять зажравшихся , нам нужны управленцы которые буду думать о благополучии своего народа ,а не европейцах ку которых якобы бешеная инфляция в стране.
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Винтик
58 минут назад
Это от радости что доллар упал
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Колхозник
сегодня, 17:56
Надолго. Доллар упал а цены скоро опять вверх
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