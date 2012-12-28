Цены на бензин в Липецкой области снова встали на паузу

Цены на бензин в Липецкой области за последнюю неделю, как и в начале года, приостановили свой рост. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 4 по 10 февраля.

