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сегодня, 18:06
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На улице Морской отключат холодную воду

Кроме того в нескольких районах города будут отключать электроснабжение.

14 февраля из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся потребители на улице Морской – подачу ресурса ограничат в домах №№ 19, 19а, 19а/1, 30, 30а и в частном секторе. 

Воду подвезут по заявкам потребителей, отметили в компании «РВК-Липецк». После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 февраля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться в домах №№ 2, 3 по улице Лесной – отключения продлятся не более трех часов для отдельного домовладения. 

Из-за ремонтных работ на сетях обесточат:

- с 09:00 до 17:00 – дома №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, улицы Земляничную, Васильковую, Надежды, Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, переулок Свободный;

- с 09:00 до 16:00 – дома №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 1, 1а, 8а, 8б, 9, 10, 33, 55 по улице Клары Цеткин, садоводчество «Ударник»;

- с 14:00 до 16:00 – в домах №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2/2 в 15 микрорайоне, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 12а, 27а, 29 по проезду Строителей. 

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Комментарии (1)

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Сначала новые
капитан
34 минуты назад
Ну и правильно - подайте им Морскую воду - пусть живут по свои м понятиям
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