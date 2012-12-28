308 семей из Липецка не могут получить материнский капитал для покупки частного дома

Причину назвали в региональном отделении Социального фонда России: мэрия не отвечает на запросы ведомства о качестве такого жилья на вторичном рынке.

Заместитель председателя департамента ЖКХ липецкой мэрии Елена Курдюкова не смогла ответить на вопрос, который ей задал вице-спикер горсовета, управляющий отделения Социального фонда по Липецкой области Евгений Павлов. О том, почему ведомство не отвечает на запросы о качестве продающихся на вторичном рынке частных домов, которые хотели бы купить семьи на материнский капитал?Евгений Павлов сказал, что региональное отделение Фонда получает такую информацию от всех муниципалитетов кроме администрации Липецка. В итоге в Фонде без движения уже скопились 308 заявок горожан на использование маткапитала для покупки частного дома.–- У нас от вас нет никаких данных о качестве такого жилья. А без оценки муниципалитета мы не имеем права одобрять эти заявки: государство борется за качество жилья, в котором будут жить семьи с детьми. На наш запрос по этому поводу вы не ответили. Прошу обратить на эту неприемлемую ситуацию внимание главы города, — обратился Евгений Павлов к Елене Курдюковой.На этом же заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности Елена Курдюкова рассказала, как обстоят дела с очередью на получение муниципального жилья в Липецке. Оказалось, никак, хотя с 2017 года она сократилась на 882 человека и сейчас в этой очереди находятся 5 086 человек (4 614 из которых включены в нее еще до 1 марта 2005 года). Очередь сокращается как за счет естественной смертности, так и за счет снятия очередников с учета по законным основаниям. Если же говорить об усилиях мэрии для покупки квартир очередникам, то их можно увидеть разве что под микроскопом: с 2015 по 2022 годы муниципалитет приобрел лишь одну однокомнатную квартиру для какого-то счастливчика, а в 2023-м выделил на покупку квартир из бюджета 7,9 млн рублей, на которые у застройщиков приобрели еще четыре небольших однушки общей площадью 111 кв.м.Как уже рассказывал GOROD48, получить бесплатную квартиру в Липецке можно лишь больным смертельно опасным заболеванием, которые не могут жить совместно с другими людьми. Такие очередники выбивают положенное им жилье через суд. В 2017-2024 годах из городского бюджета на выполнение судебных решений выделили 240 млн рублей (из которых 42,8 миллиона дала область). По подсчетам департамента ЖКХ, в среднем в год для больных смертельно опасными заболеваниями приобретаются по 10 квартир.