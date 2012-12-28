Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф»
Происшествия
Семеро по лавкам: многодетной семье вернули изъятых в августе прошлого года малышей
Общество
Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление
Общество
После ровной прямой температура в Липецкой области идет на понижение
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
Общество
На федеральной трассе М-4 у Задонска появился современный отель
Общество
За закрытой дверью на улице Неделина нашли тело пенсионерки
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Служебная собака вышла на пенсию: ротвейлеру Кире ищут новых владельцев
Общество
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: День Святого Валентина – кто решился праздновать, сколько стоят подарки, куда сходить
Общество
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Общество
В Липецкой области подорожали молоко и подсолнечное масло, подешевели куры
Экономика
С двух гаражей по улице Студенческой украли ворота
Происшествия
308 семей из Липецка не могут получить материнский капитал для покупки частного дома
Общество
К фитнес-клубу «Сити-Фитнес» готовят сразу два коллективных иска
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Ельце горел приют для собак
Происшествия
Розничная торговля в Липецкой области выросла почти на 11%
Экономика
Режим желтого уровня опасности действовал семь с половиной часов
Происшествия
Читать все
Общество
545
сегодня, 10:37
5

308 семей из Липецка не могут получить материнский капитал для покупки частного дома

Причину назвали в региональном отделении Социального фонда России: мэрия не отвечает на запросы ведомства о качестве такого жилья на вторичном рынке.

Заместитель председателя департамента ЖКХ липецкой мэрии Елена Курдюкова не смогла ответить на вопрос, который ей задал вице-спикер горсовета, управляющий отделения Социального фонда по Липецкой области Евгений Павлов. О том, почему ведомство не отвечает на запросы о качестве продающихся на вторичном рынке частных домов, которые хотели бы купить семьи на материнский капитал?

Евгений Павлов сказал, что региональное отделение Фонда получает такую информацию от всех муниципалитетов кроме администрации Липецка. В итоге в Фонде без движения уже скопились 308 заявок горожан на использование маткапитала для покупки частного дома.

–- У нас от вас нет никаких данных о качестве такого жилья. А без оценки муниципалитета мы не имеем права одобрять эти заявки: государство борется за качество жилья, в котором будут жить семьи с детьми. На наш запрос по этому поводу вы не ответили. Прошу обратить на эту неприемлемую ситуацию внимание главы города, — обратился Евгений Павлов к Елене Курдюковой.

На этом же заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности Елена Курдюкова рассказала, как обстоят дела с очередью на получение муниципального жилья в Липецке. Оказалось, никак, хотя с 2017 года она сократилась на 882 человека и сейчас в этой очереди находятся 5 086 человек (4 614 из которых включены в нее еще до 1 марта 2005 года). Очередь сокращается как за счет естественной смертности, так и за счет снятия очередников с учета по законным основаниям. Если же говорить об усилиях мэрии для покупки квартир очередникам, то их можно увидеть разве что под микроскопом: с 2015 по 2022 годы муниципалитет приобрел лишь одну однокомнатную квартиру для какого-то счастливчика, а в 2023-м выделил на покупку квартир из бюджета 7,9 млн рублей, на которые у застройщиков приобрели еще четыре небольших однушки общей площадью 111 кв.м.

Как уже рассказывал GOROD48, получить бесплатную квартиру в Липецке можно лишь больным смертельно опасным заболеванием, которые не могут жить совместно с другими людьми. Такие очередники выбивают положенное им жилье через суд. В 2017-2024 годах из городского бюджета на выполнение судебных решений выделили 240 млн рублей (из которых 42,8 миллиона дала область). По подсчетам департамента ЖКХ, в среднем в год для больных смертельно опасными заболеваниями приобретаются по 10 квартир.
материнский капитал
0
1
5
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Серьёзно?
21 минуту назад
Скорее смертельно больным нужно лечение и хоспис, а не жилье
Ответить
С
43 минуты назад
покупками частного жилья на материнский капитал есть много мошеничеств ! Люди покупают за копейки заброшенные дома якобы за полную стоимость материнского капитала ,но в этих домах не живут ,да и жить в них часто просто невозможно ,это рухлядь !! Так что правильно проверяют покупаемые дома ,можно ли в них жить или невозможно ! И не фиктивная ли покупка !
Ответить
дилетант
16 минут назад
размер материнского капитала в 2024 году - на первого ребенка 630 тысяч\ на второго 833 тысячи рублей. посмотрите на авито какого качества дома можно купить в городах на эти деньги- возрастом более 30 лет с частичными удобствами.
Ответить
Умри
43 минуты назад
если нужна жилплощадь. Всё,что нужно знать о липе.
Ответить
Викторм
сегодня, 10:50
Ну, от этого бессмысленного существа ответов и не дождешься. А, в прочем, да, они ждут когда все очередники умрут.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить