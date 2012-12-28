С двух гаражей по улице Студенческой украли ворота

Кража попала на запись камеры наблюдения.

Троих молодых липчан подозревают в двух кражах из гаражей. Парням от 19 лет до 21 года.«В начале февраля подозреваемые с двух частных гаражей по улице Студенческой похитили металлические гаражные ворота. Добычей злоумышленников также стали две газовые плиты, которые хранились в одном из гаражей. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей. Похищенное подозреваемые сдали в скупку металла, выручив 12 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — максимальная санкция которой пять лет лишения свободы.