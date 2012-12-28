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Происшествия
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45 минут назад
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С двух гаражей по улице Студенческой украли ворота
Кража попала на запись камеры наблюдения.
«В начале февраля подозреваемые с двух частных гаражей по улице Студенческой похитили металлические гаражные ворота. Добычей злоумышленников также стали две газовые плиты, которые хранились в одном из гаражей. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей. Похищенное подозреваемые сдали в скупку металла, выручив 12 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — максимальная санкция которой пять лет лишения свободы.
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