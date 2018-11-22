Татьяна Григорова разругалась с Федором Жигаровым

Главный финансист администрации Липецка не захотела во внесудебном порядке заплатить региональному Фонду капремонта 3,6 миллиона рублей как долг мэрии по взносам за находящееся в муниципальной собственности жилье.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Счетная палата Липецка представила результаты проверки обоснованности формирования уплаты взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов в Липецка за 2017 год и 6 месяцев этого года.



Напомним, что постановлением главы администрации области установлены размеры взносов на капремонт в зависимости от этажности и уровня комфорта жилья - от 4 рублей 90 копеек до 6 рублей 50 копеек за квадратный метр. Аудиторы Счетной палаты проверяли расходы регионального Фонда капремонта исключительно в рамках своих полномочий - расходов мэрии на так называемое социальное жилье (в 2017 году из городского бюджета в ФКР было перечислено 20,1 млн рублей, а за первые полгода 2018-го - 8,5 млн рублей).



В отчете ревизоров указано, что они нашли в предъявленном ФКР списке жилых помещений отсутствующие в муниципальном реестре адреса. «Проверкой установлено, что департаментом ЖКХ оплачены взносы за жилые помещения, которые приватизированы в период с 1993 года по май 2018 года. Сумма переплаты по таким лицевым счетам за проверяемый период ориентировочно составила 85,3 тысячи рублей. Вышеуказанная переплата произведена из-за несвоевременного исключения из Реестра муниципального имущества», - написано в акте Счетной палаты.



Аудиторы указали, что база данных Реетсра муниципального имущества, имеющегося в распоряжении департамента ЖКХ мэрии, не может считаться актуальной. Оказывается, в этом департаменте до сих пор нет программы, обсчитывающей начисление и пересчет взносов мэрии в ФКР! «Оплата взносов на капитальный ремонт производится по выставленным счетам Фонда капитального ремонта путем сверки лицевых счетов, площади и тарифов с данными Реестра ручным способом»! И это - осень 2018 года! ХХI век!



- В начале нашего взаимодействия с администрацией Липецка мэрия отчитывалась о находящихся в муниципальной собственности 17 тысячах помещений. За четыре года этот список изменился до 6,2 тысяч помещений, - сообщил депутатам заместитель директора ФКР региона Антон Истомин.



За департаментом ЖКХ мэрии, кстати, числится задолженность за капремонт жилья, находящегося в муниципальной собственности, в размере 5,4 млн рублей. Впрочем, часть этого долга как раз и связана с тем, что выявила Счетная палата - с разногласиями ФКР и мэрии относительно количества квадратных метров жилья, которое, по одним данным, приватизировано, по другим - остается муниципальным. Еще одно разногласие ведомств Евгения Лепекина и Александра Козина состоит в том, что ФКР выставляет мэрии счета на ряд домов, которые благоустроены, а в мэрии пытаются доказать, что 72 дома в Липецке - на баллонном, а не на природном газе, а четыре - вообще без каких-либо удобств. В департаменте ЖКХ мэрии считают, что для начисления платежей ФКР необходимо использовать иной тариф, который должен быть меньше самого низкого, утвержденного губернатором, - в 4.60 рубля за квадратный метр.



В свою очередь, директор ФКР Александр Козин проинформировал горсовет о наличии перед его организацией задолженности мэрии в размере 3,6 млн рублей. По его словам, чиновники не хотят признать этот долг в Арбитражном суде, образовавшийся по 1359 жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности. И что администрация Липецка - единственный в регионе субъект, который не желает платить взносы за капремонт по низшей расценке - в 4.60 рубля за метр. А еще, мол, администрация Липецка не инициирует проведение общих собраний собственников жилых помещений с целью повышения размеров взносов за капремонт. Такая политика, по мнению Александра Козина, препятствует реализации областной программы ремонтов.



Александр Козин в своем письме на имя спикера горсовета Игоря Тинькова попросил содействия парламентариев в заключении мэрией мирового соглашения в Арбитражном суде. Руководитель регионального ФКР уверен, что администрации Липецка не следует упираться, а надо взять и внести эти самые 3,6 млн рублей в общий котел ФКР. Иначе ФКР проведет независимую экспертизу спорных домов в Воронеже, которая стоит от 22 тысяч рублей до 45 тысяч рублей за объект. И эти средства ФКР взыщет с мэрии.



- Эти деньги лучше нужно направить на капремонт, - заметил Антон Истомин.



Поддержала ФКР и надзорная инстанция. «Проверкой, проведенной прокуратурой Советского района г.Липецка по поручению прокуратуры области установлено, что вопреки положения действующего жилищного законодательства муниципальным образованием-городской округ г.Липецк обязанности по несению бремени расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся принадлежащие муниципальному образованию на праве собственности помещения, исполняются ненадлежащим образом», - пишет сотрудники прокуратуры области Вадим Черников.



В свою очередь, представитель департамента ЖКХ сообщила депутатам, что просто так, без решения Арбитражного суда, мэрия не будет отдавать ФКР 3,6 млн рублей, даже исходя из цены 4.60 рублей за метр.



- Почему бы вам не определить соответствующий тариф для домов с частичными удобствами или вовсе без удобств? - обратилась к Антону Истомину председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.



Марину Зиборову поддержала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. А вот первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров взял и поддержал ФКР. Мол, вам что, жалко отдать в ФКР эти деньги?



- Жалко! - сказала, как отрезала главный финансист мэрии. - На данный момент судебной практики нет на этот счет никакой!



- Я еще раз вам говорю, что тариф, который посчитал ФКР, и тогда, четыре года назад, был минимальный! - заявил Федор Жигаров. И велел записать секретарю комиссии, что мэрии нужно разораться в этом вопросе до конца этого года.

















