Происшествия

сегодня, 08:31

Елецких пенсионеров обманули мошенники

4 868
#мошенничество
Елецких пенсионеров обманули мошенники

В Ельце 20 ноября зафиксированы два факта мошенничества. Жертвами преступников стали пожилые люди.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 64-летний мужчина под предлогом продажи автозапчастей лишился 19 000 рублей. 61-летняя женщина поверила звонку мошенников о блокировке ее банковской карты. В результате разнообразных манипуляций преступники завладели 24 000 рублей принадлежащих пенсионерке.

Полицейскеи в очередной раз напоминают: проявляйте осторожность при любых денежных сделках с незнакомцами.
4 868
#мошенничество

Комментарии (4)

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мошенники,как самозанятые,

17 минут назад
Должны 6℅налога платить государству,тогда все будя по закону.
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Житель

сегодня, 09:42
Интересно, а мошенники производят отчисления в ПФР?
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Петя

сегодня, 09:20
"Полицейскеи" - это деревенские полицейские?
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Марфа

сегодня, 09:08
Почему пожилые люди , что разве отменили закон повышения пенсионного возраста ? Вот какая от них работа , когда своими кровно нажитыми денежка не могут руководить
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