Елецких пенсионеров обманули мошенники

В Ельце 20 ноября зафиксированы два факта мошенничества. Жертвами преступников стали пожилые люди.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 64-летний мужчина под предлогом продажи автозапчастей лишился 19 000 рублей. 61-летняя женщина поверила звонку мошенников о блокировке ее банковской карты. В результате разнообразных манипуляций преступники завладели 24 000 рублей принадлежащих пенсионерке.



Полицейскеи в очередной раз напоминают: проявляйте осторожность при любых денежных сделках с незнакомцами.

