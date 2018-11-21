Происшествия
сегодня, 08:31
Елецких пенсионеров обманули мошенники
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В Ельце 20 ноября зафиксированы два факта мошенничества. Жертвами преступников стали пожилые люди.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 64-летний мужчина под предлогом продажи автозапчастей лишился 19 000 рублей. 61-летняя женщина поверила звонку мошенников о блокировке ее банковской карты. В результате разнообразных манипуляций преступники завладели 24 000 рублей принадлежащих пенсионерке.
Полицейскеи в очередной раз напоминают: проявляйте осторожность при любых денежных сделках с незнакомцами.
Полицейскеи в очередной раз напоминают: проявляйте осторожность при любых денежных сделках с незнакомцами.
4 868
мошенники,как самозанятые,
Житель
Петя
Марфа