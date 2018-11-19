Общество
сегодня, 15:46
Прокуратура потребовала восстановить на работе уволенную чиновницу администрации Добринского района
22 4485
К тому же беременной женщине должны выплатить денежную компенсацию
В октябре в редакцию GOROD48 и в региональное отделение ОНФ обратилась начальник отдела земельных отношений администрации Добринского района Любовь Жданова с просьбой о помощи – разобраться с ее странным увольнением.
- Я работаю в должности начальника отдела земельных отношений администрации Добринского муниципального района Липецкой области, - рассказала Любовь Жданова. - Когда я находилась в отпуске, мне позвонил управляющий делами администрации и сказал, что нужно срочно приехать на работу. У себя в кабинете он стал заставлять меня писать заявление об увольнении с «открытой датой». Управделами сказал, что это решение руководства и мне лучше не противиться этому решению, что многие писали такие заявления, и продолжают работать. Находясь в подавленном состоянии я написала заявление об увольнении по собственному желанию не указывая в заявлении ни дату написания заявления, ни дату увольнения. В заявлении было написано: "Прошу уволить меня по собственному желанию с (пробел) подпись и расшифровка". 15 октября я вышла на работу. С 15 по 17 октября все шло благополучно, я успокоилась. Но 18 октября мне позвонил управляющий делами и сообщил, чтобы я в течении дня передала дела, что мое заявление об увольнении подписано. Я спросила, как же подписано, если даты подписания и дату увольнения на заявлении я не ставила и потребовала копию моего заявления. Управляющий делами отказал мне, но продемонстрировал оригинал моего заявления. Я увидела, что чьим то корявым почерком, заметно отличающимся от моего, в заявлении проставлена проставлена дата - 18.10.2018...
В итоге, женщину уволили. Но она обратилась за помощью не только в СМИ и ОНФ, но и в прокуратуру.
Как сообщает сегодня прокуратура Липецкой области, по этому факту была проведена проверка, в ходе которой выявлен целый ряд нарушений.
"По результатам проверки прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципального района с требованием восстановить заявительницу в прежней должности, выплатив ей заработок за время вынужденного прогула с 19.10.2018 до момента восстановления на работе, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц кадровой службы и бухгалтерии. Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль", сообщили в прокуратуре.
- Я работаю в должности начальника отдела земельных отношений администрации Добринского муниципального района Липецкой области, - рассказала Любовь Жданова. - Когда я находилась в отпуске, мне позвонил управляющий делами администрации и сказал, что нужно срочно приехать на работу. У себя в кабинете он стал заставлять меня писать заявление об увольнении с «открытой датой». Управделами сказал, что это решение руководства и мне лучше не противиться этому решению, что многие писали такие заявления, и продолжают работать. Находясь в подавленном состоянии я написала заявление об увольнении по собственному желанию не указывая в заявлении ни дату написания заявления, ни дату увольнения. В заявлении было написано: "Прошу уволить меня по собственному желанию с (пробел) подпись и расшифровка". 15 октября я вышла на работу. С 15 по 17 октября все шло благополучно, я успокоилась. Но 18 октября мне позвонил управляющий делами и сообщил, чтобы я в течении дня передала дела, что мое заявление об увольнении подписано. Я спросила, как же подписано, если даты подписания и дату увольнения на заявлении я не ставила и потребовала копию моего заявления. Управляющий делами отказал мне, но продемонстрировал оригинал моего заявления. Я увидела, что чьим то корявым почерком, заметно отличающимся от моего, в заявлении проставлена проставлена дата - 18.10.2018...
В итоге, женщину уволили. Но она обратилась за помощью не только в СМИ и ОНФ, но и в прокуратуру.
Как сообщает сегодня прокуратура Липецкой области, по этому факту была проведена проверка, в ходе которой выявлен целый ряд нарушений.
"По результатам проверки прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципального района с требованием восстановить заявительницу в прежней должности, выплатив ей заработок за время вынужденного прогула с 19.10.2018 до момента восстановления на работе, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц кадровой службы и бухгалтерии. Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль", сообщили в прокуратуре.
22 4485
Москворецкий
Проходили, знаем(((
Коммунист
яяяя
кого увольняют
начальник
Слава кпсс
uecb
г елик
У нас все