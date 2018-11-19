Общество

сегодня, 15:46

Прокуратура потребовала восстановить на работе уволенную чиновницу администрации Добринского района

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#увольнение #Добринка #
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Прокуратура потребовала восстановить на работе уволенную чиновницу администрации Добринского района

К тому же беременной женщине должны выплатить денежную компенсацию

В октябре в редакцию GOROD48 и в региональное отделение ОНФ  обратилась начальник отдела земельных отношений администрации Добринского района Любовь Жданова с просьбой о помощи – разобраться с ее странным увольнением. 

- Я работаю в должности начальника отдела земельных отношений администрации Добринского муниципального района Липецкой области, - рассказала Любовь Жданова. - Когда я находилась в отпуске, мне позвонил управляющий делами администрации и сказал, что нужно срочно приехать на работу. У себя в кабинете он стал заставлять меня  писать заявление об увольнении с «открытой датой». Управделами сказал, что это решение руководства и мне лучше не противиться этому решению, что многие писали такие заявления, и продолжают работать. Находясь в подавленном состоянии я написала заявление об увольнении по собственному желанию не указывая в заявлении ни дату написания заявления, ни дату увольнения. В заявлении было написано: "Прошу уволить меня по собственному желанию с (пробел) подпись и расшифровка". 15 октября я вышла на работу. С 15 по 17 октября все шло благополучно, я успокоилась. Но 18 октября мне позвонил  управляющий делами  и сообщил, чтобы я в течении дня передала дела, что мое заявление об увольнении подписано. Я спросила, как же подписано, если даты подписания и дату увольнения на заявлении я не ставила  и  потребовала копию моего заявления. Управляющий делами отказал мне, но продемонстрировал оригинал моего заявления. Я увидела, что чьим то корявым почерком, заметно отличающимся от моего, в заявлении проставлена проставлена дата - 18.10.2018...

В итоге, женщину уволили. Но она обратилась за помощью не только в СМИ и ОНФ, но и в прокуратуру. 

Как сообщает сегодня прокуратура Липецкой области, по этому факту была проведена проверка, в ходе которой выявлен целый ряд нарушений.

"По результатам проверки прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципального района с требованием восстановить заявительницу в прежней должности, выплатив ей заработок за время вынужденного прогула с 19.10.2018 до момента восстановления на работе, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц  кадровой службы и бухгалтерии. Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль", сообщили в прокуратуре. 
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#увольнение #Добринка #
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Комментарии (22)

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Москворецкий

33 минуты назад
злой рок москворецкого, .УЙ ТЫ УГАДАЛ.
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Проходили, знаем(((

сегодня, 20:29
Да не дадут работать! Будут такой моральный прессинг, что сама сбежит. Я понимаю, что место высокооплачиваемое , но был бы человек, а уж статью найдут. Даже сотрудник, в угоду начальству начинают вести себя, как крысы. Нужно искать другую работу.
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Коммунист

сегодня, 20:16
Слава кпсс, жаль только,что ваш уровень знания русского языка достиг абсолютного дна. В СССР вы даже среднюю школу не закончили бы
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яяяя

сегодня, 20:04
Слава кпсс, так это было еще при правлении королева
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кого увольняют

сегодня, 19:43
есть Конституция, есть прокуратура, суды, адвокаты!!!! обращайтесь!!!!
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начальник

сегодня, 19:28
г елик, тухлодырый урка,ты живешь в прошедшем времени.Я могу защеку тебе навалить и электродом в жопу ширнуть.
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Слава кпсс

сегодня, 19:00
Королева в Добринке довно нет и строна поменялась а методы прижились и остались прежние из СССР.
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uecb

сегодня, 18:24
надеюсь разогнали по домам тех дур и дураков кто это сделал
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г елик

сегодня, 18:19
Когда идешь в кабинет начальника . возьми с собой ржавый заточенный электрод .за щеку положи мойку . за кушак положи топорик для разделки жирных туш и вперед . пусть заставит написать заявление об увольнении
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У нас все

сегодня, 18:18
должности в почете проституция приветствуется это не относится к данному человеку тобиш Любочке как вы говорите
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