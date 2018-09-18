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Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии

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#Российский самолет сбит в Сирии
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, - заявили в Минобороны.

В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявления Минобороны РФ о причастности страны к гибели российских военных в Сирии.

"Без комментариев", - сказали во вторник "Интерфаксу" в дипломатической миссии.

Во вторник Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что он не предупредил о готовящихся ударах по Сирии, а израильские летчики прикрывались российским самолетом Ил-20 от сирийских сил ПВО. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал он.

Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля. 15 российских военных погибли.
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#Российский самолет сбит в Сирии

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