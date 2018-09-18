В России
59 минут назад
Россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль
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Израильские власти стали чаще отказывать россиянам во въезде в страну.
Российские дипломаты обеспокоены участившимися случаями отказов соотечественникам во въезде в Израиль, - заявил РИА-Новости представитель посольства в Тель-Авиве.
"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад", — сообщил собеседник.
В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", которая ссылается на МВД, за первое полугодие 2018-го израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.
По словам представителя посольства, недавно израильская сторона направила подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов, которое не удовлетворило российских дипломатов.
Кроме того, участились случаи грубого обращения с россиянами на границе. Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей, рассказал дипломат.
Он отметил, что эта проблема теперь постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной. Ее обсудят в Москве в октябре на межведомственных консультациях.
Власти Израиля объясняют рост числа отказов тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами. Они пользуются безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране.
По подсчетам МВД, с января по июнь этого года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь 2017-й. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 год.
Ранее власти Израиля столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем. Проблему удалось отчасти решить, внедрив упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые официально признали безопасными для пребывания.
"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад", — сообщил собеседник.
В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", которая ссылается на МВД, за первое полугодие 2018-го израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.
По словам представителя посольства, недавно израильская сторона направила подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов, которое не удовлетворило российских дипломатов.
Кроме того, участились случаи грубого обращения с россиянами на границе. Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей, рассказал дипломат.
Он отметил, что эта проблема теперь постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной. Ее обсудят в Москве в октябре на межведомственных консультациях.
Власти Израиля объясняют рост числа отказов тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами. Они пользуются безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране.
По подсчетам МВД, с января по июнь этого года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь 2017-й. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 год.
Ранее власти Израиля столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем. Проблему удалось отчасти решить, внедрив упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые официально признали безопасными для пребывания.
150