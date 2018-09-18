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59 минут назад

Россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль

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#Израиль
Россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль

Израильские власти стали чаще отказывать россиянам во въезде в страну.

Российские дипломаты обеспокоены участившимися случаями отказов соотечественникам во въезде в Израиль, - заявил РИА-Новости представитель посольства в Тель-Авиве.

"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад", — сообщил собеседник.

В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", которая ссылается на МВД, за первое полугодие 2018-го израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.

По словам представителя посольства, недавно израильская сторона направила подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов, которое не удовлетворило российских дипломатов.

Кроме того, участились случаи грубого обращения с россиянами на границе. Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей, рассказал дипломат.

Он отметил, что эта проблема теперь постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной. Ее обсудят в Москве в октябре на межведомственных консультациях.

Власти Израиля объясняют рост числа отказов тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами. Они пользуются безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране.

По подсчетам МВД, с января по июнь этого года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина против 635 за весь 2017-й. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 год.

Ранее власти Израиля столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем. Проблему удалось отчасти решить, внедрив упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые официально признали безопасными для пребывания.
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#Израиль

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