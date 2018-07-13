Общество
сегодня, 09:49
В Липецке предлагают открыть планетарий
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Его можно поселить в одном из городских парков.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Рябинкин считает, что в Липецку нужен стационарный планетарий. Мужчина думает, что такой объект неплохо бы вписался в парковую культуру города.
- В Липецке в Нижнем парке раньше был небольшой планетарий. В наше время городу по силам построить современный планетарий. Место постройки необходимо выбрать в одном из парков, где липчане любят отдыхать и куда без проблем можно добраться. Знания о космосе всегда интересны, - уверен Николай.
Предложение об открытии планетария в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- В Липецке в Нижнем парке раньше был небольшой планетарий. В наше время городу по силам построить современный планетарий. Место постройки необходимо выбрать в одном из парков, где липчане любят отдыхать и куда без проблем можно добраться. Знания о космосе всегда интересны, - уверен Николай.
Предложение об открытии планетария в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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