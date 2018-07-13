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В Липецке предлагают открыть планетарий

8 256
#планетарий #парк #инициатива
В Липецке предлагают открыть планетарий

Его можно поселить в одном из городских парков.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Рябинкин считает, что в Липецку нужен стационарный планетарий. Мужчина думает, что такой объект неплохо бы вписался в парковую культуру города.

- В Липецке в Нижнем парке раньше был небольшой планетарий. В наше время городу по силам построить современный планетарий. Место постройки необходимо выбрать в одном из парков, где липчане любят отдыхать и куда без проблем можно добраться. Знания о космосе всегда интересны, - уверен Николай.

Предложение об открытии планетария в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 августа. Если к этому сроку инициатива наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
8 256
#планетарий #парк #инициатива

Комментарии (8)

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кибальчиш

5 минут назад
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ " , ПРО ЗВЁЗДЫ НА БУТЫЛКЕ КОНЬЯКА ( ОТ ТЕРБУНАТОРА корлёва) , ВОТ И ВЕСЬ СКАЗ , ПРО ЛИПЕЦКОГО СОЛОВУШКУ , А ЕГО РАБОТОДАТЕЛЬ ВЕЛИКИЙ пу...ин! ..
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.

10 минут назад
На МЕТРЕ уже катаемся, скоро еще будем звезды считать.
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гостья

28 минут назад
так вроде у администрации уже и проект на это дело был))))))))) или кто то оттуда пишет, чтобы начать строительство)))))) как каменный лог и катящиеся камни
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Александр

30 минут назад
В Липецке есть действующий планетарий. В педагогическом университете. Только про это мало кто знает. Ну и руководство универа на ремонт помещения денег не даёт.
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Тербунатор

33 минуты назад
Этот «Портал неравнодушных» уже давно превратился в филиал Плеханово, где собираются пипецкие психи в период обострения
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Королев

36 минут назад
Откорем сразу после того, как метро достроим
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Мотя

52 минуты назад
Планетарий нужен! Чтобы люди чаще смотрели не в карманы, а на Небо! Нам посчастливилось, в отличие от бесконечных рас и видов человечества за тысячелетия- жить в эпоху КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА. Мы- другие! Бог приблизил нас к себе более высокими вибрациями!
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ВЕСНА

56 минут назад
Ну вот, наконец, хотя бы одна нормальная инициатива.
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