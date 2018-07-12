Общество

32 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +30

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#жара
В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится умеренно-теплая погода. 

13 июля в малоградиентном поле осадки маловероятны. Но уже 14-15 июля на погоду в регионе начнут оказывать атмосферные фронты циклона с юга - ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем температура составит от 25 до 30 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +14 до +16 градусов, днем от 26 до 28 градусов тепла. 

День 13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.


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#жара

Комментарии (2)

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Светлана Тюрина

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1111

26 минут назад
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