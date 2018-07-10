Общество

37 минут назад

На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек

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#демография
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На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек

47,8 человека на квадратный километр территории пришлось в Липецкой области на 1 января 2018 года — за год этот показатель уменьшился на 0,3 (48,1 человека на квадратный километр). Такие данные приводит Росстат в исследовании о численности и миграции населения в 2017 году. 

В целом по стране плотность населения составила 8,6 человека на квадратный километр — как и год назад. Среди регионов и территорий Липецкая область оказалась на 19 месте в стране и на пятом — в Центральном федеральном округе. Лидерами стали Москва, где на квадратный километр приходилось 4883,3 жителя, Санкт-Петербург (3825,5 человека), Севастополь (505,4 человека на квадратный километр). Минимальная плотность населения отмечается в Чукотском автономном округе — 0,1 человека на квадратный километр, Ненецком автономном округе (0,2 человека на километр), республике Саха (Якутия) — 0,3 человека на квадратный километр. 

Численность населения Липецкой области на 1 января 2017 года составила 1 150,2 тыс. человек (год назад 1 156,2 тыс. человек). Это 0,78% всего населения страны. В том числе городских жителей — 740,2 тыс. человек, сельских — 410 тыс. Липецкая область попала в 59 регионов, где население в прошлом году сократилось. Регион потерял 0,5% населения как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока: горожан стало меньше на 0,26%, сельских жителей — на 1%. 

В среднем на тысячу горожан в нашем регионе 554 селяна: по стране этот показатель ниже — 343 сельских жителя на тысячу горожан. Сельское население превалирует над городским лишь в шести регионах страны — республике Алтай (71,01%), Чечне (65,12%), Карачаево-Черкессии (57,28%), Дагестане (54,84%), Калмыкии (54,6%) и Адыгее (52,84%), сообщает Росстат. 

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#демография
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Комментарии (3)

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Так ведь

16 минут назад
Молодежь предпочитает уезжать от сюда,работы нормальной нет,везде платят копейки,кумовство и взятки на каждом углу,зачем так жить, если можно уехать в другой город или страну
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Мотя

23 минуты назад
А вы сходите на центральный восточный базар, символом которого является побирушка- миллионер Артур, и мало не покажется! Теснотища в овощных рядах. И вообще Липецк хаотичный город с хаотичной дурацкой застройкой. Молодец Иванов, что хотя бы взялся за тротуары и расширение улиц.
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Баба Зина

25 минут назад
Спасибо правителю , 18 годков нами мудрец управляет...
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