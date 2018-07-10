На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек

47,8 человека на квадратный километр территории пришлось в Липецкой области на 1 января 2018 года — за год этот показатель уменьшился на 0,3 (48,1 человека на квадратный километр). Такие данные приводит Росстат в исследовании о численности и миграции населения в 2017 году.

В целом по стране плотность населения составила 8,6 человека на квадратный километр — как и год назад. Среди регионов и территорий Липецкая область оказалась на 19 месте в стране и на пятом — в Центральном федеральном округе. Лидерами стали Москва, где на квадратный километр приходилось 4883,3 жителя, Санкт-Петербург (3825,5 человека), Севастополь (505,4 человека на квадратный километр). Минимальная плотность населения отмечается в Чукотском автономном округе — 0,1 человека на квадратный километр, Ненецком автономном округе (0,2 человека на километр), республике Саха (Якутия) — 0,3 человека на квадратный километр.



Численность населения Липецкой области на 1 января 2017 года составила 1 150,2 тыс. человек (год назад 1 156,2 тыс. человек). Это 0,78% всего населения страны. В том числе городских жителей — 740,2 тыс. человек, сельских — 410 тыс. Липецкая область попала в 59 регионов, где население в прошлом году сократилось. Регион потерял 0,5% населения как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока: горожан стало меньше на 0,26%, сельских жителей — на 1%.



В среднем на тысячу горожан в нашем регионе 554 селяна: по стране этот показатель ниже — 343 сельских жителя на тысячу горожан. Сельское население превалирует над городским лишь в шести регионах страны — республике Алтай (71,01%), Чечне (65,12%), Карачаево-Черкессии (57,28%), Дагестане (54,84%), Калмыкии (54,6%) и Адыгее (52,84%), сообщает Росстат.



