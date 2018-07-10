День города Липецка-2018: афиша праздника

С 13 по 15 июля Липецк будет отмечать свой 315 день рождения.

Липецк готовится широко и ярко отметить очередной День города. В программе — концертные выступления, гуляния, фестиваль с мастер-классами, экскурсиями, театрализованными программами и квестами, авиашоу, салют. Мероприятия по душе смогут найти и дети, и взрослые.



13 июля, пятница



10.00 - руководители города и области у обновленной городской Доски почета вручат заслуженные награды людям, внесшим большой вклад в развитие Липецка.



11.00 - торжественное открытие новой школы №60 в микрорайоне «Елецкий», которая примет учеников 1 сентября.



13.00 - откроется органный зал в «Доме музыки», где впервые прозвучит приобретенный городом уникальный инструмент. Специально для этого мероприятия в Липецк планирует приехать российский органист, солист Московской филармонии, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И Чайковского, лауреат Международных конкурсов Фёдор Строганов.



16.00 — открытие обновленного стадиона «Металлург». В честь этого пройдет товарищеский матч по футболу ветеранов ФК «Металлург» и ветеранов – звезд советского и российского футбола. Возобновление работы главной футбольной арены будет сопровождаться красочным шоу. После матча планируется розыгрыш призов для зрителей и болельщиков. Организаторы – администрация Липецка и ПАО «НЛМК». Главный приз – новый отечественный автомобиль.



Также в этот день в областном театре драмы День металлурга отметит команда ПАО «НЛМК». Заслуженным работникам комбината будут вручены государственные награды.



18.00 - в Нижнем парке откроется фестиваль «Липецкое городище». Его многочисленные и разноплановые площадки будут работать с 13 по 15 июля.



14 июля, суббота



9.00 - руководители города встретят в горсовете представителей иногородних делегаций. Предполагается, что помимо российских городов гости приедут и из зарубежных городов-побратимов.



Одновременно на улице Космонавтов стартует спортивный праздник новолипчан «Вместе мы сильнее!».



10.00 — в областном драматическом театре им. Л. Толстого состоится награждение новых Почетных граждан Липецка, вручение знаков «За заслуги перед городом» и «Город мастеров».



В Нижнем парке в рамках фестиваля «Липецкое городище» общество любителей вольных прогулок и просветительских бесед проведёт для всех желающих экскурсию. Экскурсии стартуют каждые полчаса с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Специальной регистрации не требуется. Сбор у входа в Нижний парк со стороны Комсомольского пруда.



В течение дня для 18 пар молодоженов на одной из площадок Липецкого городища в Нижнем парке проведут торжественную церемонию бракосочетания.



11.00 — в рамках празднования 100-летия Липецкой военной авиации и 65-летия Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова на пл. Авиаторов будет открыта аллея героев-летчиков. На Набережной реки Воронеж начнется выступление музыкальных коллективов города Липецка.



В Нижнем парке, где продолжится фестиваль «Липецкое городище», липчане смогут посетить царский походный шатер на площадке «Ставка Петра I», которую организует военно-исторический клуб «Троицкий драгунский полк» из города Истра Московской области. Также каждый час, с 10.00 до 17.00 здесь будет проходить развод караула стрельцов и обучение рекрутов пикейному бою.



12.00 - праздник продолжится на набережной реки Воронеж, где впервые планируется проведение масштабного двухчасового авиашоу, посвященного столетию липецкой авиации. Предполагается, что в нем примут участие пилотажные группы «Соколов России», «Стрижей», «Беркутов» и «Русских витязей». Шоу будет состоять из двух частей. Каждая из них продлится 40-50 минут. При этом, самолеты будут опускаться на высоту до 300 метров.



В Нижнем парке на фестивале «Липецкое городище» начнется Александровский бал, который в нынешнем году пройдет в стиле модерн. Театрализованную костюмированную танцевальную программу липчанам представит историческое общество «Бал в русской усадьбе» из Москвы.



14.00 — фестиваль «Липецкое городище» (Нижний парк) приглашает принять участие в фотоквесте «Сквозь века». Участникам предложат разгадать зашифрованное место и обнаружить 13 объектов, которые находились или находятся в Нижнем парке, и представляют культурную или историческую ценность. К участию приглашаются семьи, уже сформированные команды из 4-6 человек, а также остальные желающие, которые могут объединиться в команду на месте.



17.00 - В Нижнем парке на фестивале «Липецкое городище» продолжится Александровский бал в стиле модерн от исторического общества «Бал в русской усадьбе» из Москвы.



18.00 - липчане смогут посетить царский походный шатер на площадке «Ставка Петра I» военно-исторического клуба «Троицкий драгунский полк» из города Истра Московской области.



На площади Петра Великого начнется концерт с участием лучших коллективов города, ансамбля «Казаки России», а также группы «Шале» и звезды Российской эстрады Ирины Дубцовой. Одним из сюрпризов дня станет видеопоздравление от звезд российской эстрады – Дениса Майданова, Виктории Дейнеки, Олега Газманова и других.



22.00 — концертная программа на пл. Петра Великого завершится большим праздничным салютом.



Также в этот день Липецк впервые присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино. Кинопоказы состоятся в 22.00 в парке Победы.



15 июля, воскресенье



11.00 — на Набережной реки Воронеж начнется большой детский праздник, который, как и в прошлом году, организует Новолипецкий металлургический комбинат.



15.00 — на площади у Городского ДК пройдет конкурс-фестиваль «Воздушный змей». Мероприятие проводится в рамках празднования Дня города и приурочено к 100-летию Российской авиации К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Возраст участников конкурса не ограничен.



17.00 — праздничные гуляния и концертные программы начнутся на городских площадках. Так, в Сокольском парке ДК «Сокол» пройдет гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Соколинка-2018», в парке Победы начнется праздничный концерт, посвященный Дню города, а в ДК «Луч» - театрализованный праздник «Процветай, живи и пой город Липецк наш родной!»



18.00 — на площади городского ДК будет играть народный духовой оркестр, затем эстафету подхватят творческие коллективы ДК. В ДК «Шахтинский» пройдет праздничный концерт ко Дню города, а в ДК «Матыра» приглашают детей на игровую программу.



19.00 — ДК «Матыра» ждет гостей на историко-краеведческий экскурс «город-курорт» и мини-спектакль «Липские воды, или урок кокеткам». В Сокольском парке в это время начнется праздничный концерт.



21.00 — на площади у городского ДК пройдет дискотека и файер-шоу.



