Ночной пожар уничтожил три тонны сена

Причина пожара устанавливается.

Сегодня около двух часов ночи крупный пожар вспыхнул в селе Грунино-Воргол Становлянского района. На одной из улиц села загорелось сено.



Пламя тушили три отделения пожарных, огонь сумели сбить, однако три тонны сена оказались уничтожены.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.