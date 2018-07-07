Происшествия

50 минут назад

Ночной пожар уничтожил три тонны сена

3 250
#пожар
Ночной пожар уничтожил три тонны сена

Причина пожара устанавливается.

Сегодня около двух часов ночи крупный пожар вспыхнул в селе Грунино-Воргол Становлянского района. На одной из улиц села загорелось сено.

Пламя тушили три отделения пожарных, огонь сумели сбить, однако три тонны сена оказались уничтожены. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
3 250
#пожар

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЦЦЦ

32 минуты назад
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
ответить

колхозник

44 минуты назад
страсть то какая чежа и карови таперча поесть нечва будя
ответить

Му му

45 минут назад
Как теперь жить без хавки хер вам а не малоко.
ответить

Еще в рубрике

«Инфинити» снёс «Ладу» на перекрестке Советской и Горького (ВИДЕО)
#дтп
125
«Инфинити» снёс «Ладу» на перекрестке Советской и Горького (ВИДЕО)

вчера, 21:48

Происшествия
В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди
#дтп
15
В столкновении двух легковых автомобилей пострадали люди

вчера, 21:23

Происшествия
В Липецке вспыхнула трансформаторная будка
#Пожар
9
В Липецке вспыхнула трансформаторная будка

вчера, 20:33

Происшествия
В Ратчино сгорел дом и надворные постройки
#пожар
4
В Ратчино сгорел дом и надворные постройки

вчера, 19:02

Происшествия
Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район
#присвоение #ограничение свободы
8
Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район

вчера, 17:06

Происшествия
Мужчина простил приятелю свой сломанный нос
#перелом #ссора
4
Мужчина простил приятелю свой сломанный нос

вчера, 16:07

Происшествия