Происшествия
50 минут назад
Ночной пожар уничтожил три тонны сена
Причина пожара устанавливается.
Сегодня около двух часов ночи крупный пожар вспыхнул в селе Грунино-Воргол Становлянского района. На одной из улиц села загорелось сено.
Пламя тушили три отделения пожарных, огонь сумели сбить, однако три тонны сена оказались уничтожены.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили три отделения пожарных, огонь сумели сбить, однако три тонны сена оказались уничтожены.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ЦЦЦ
колхозник
Му му