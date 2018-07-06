Общество
39 минут назад
Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян
Местные жители отродясь такого радения не видели.
Ожидается, что сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетит агротехнологическую выставку «День поля - 2018» в селе Бруслановка Липецкой области. Местные жители отмечают, что их село и подъезды к нему наконец-то облагородили.
Липчане отмечают, что местные власти наконец-то покосили бурьян на обочинах дороги на областной центр. Благоустройство пришло и в само село: там все дорожки укатали в асфальт, впритык к частным домам. Кроме того, наконец-то отсыпана щебенкой дорога на сортоиспытательную станцию.
Липчане отмечают, что местные власти наконец-то покосили бурьян на обочинах дороги на областной центр. Благоустройство пришло и в само село: там все дорожки укатали в асфальт, впритык к частным домам. Кроме того, наконец-то отсыпана щебенкой дорога на сортоиспытательную станцию.
Мотя
ALEX
Барин едет!!!
Сука
ALEX