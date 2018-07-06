Общество

39 минут назад

Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян

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#Патрушев #визит #
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Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян

Местные жители отродясь такого радения не видели.

Ожидается, что сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетит агротехнологическую выставку «День поля - 2018» в селе Бруслановка Липецкой области. Местные жители отмечают, что их село и подъезды к нему наконец-то облагородили.

Липчане отмечают, что местные власти наконец-то покосили бурьян на обочинах дороги на областной центр. Благоустройство пришло и в само село: там все дорожки укатали в асфальт, впритык к частным домам. Кроме того, наконец-то отсыпана щебенкой дорога на сортоиспытательную станцию.
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#Патрушев #визит #
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Комментарии (5)

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Мотя

3 минуты назад
Показуха. А вообще-то министрам чаще надо ездить в регионы
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ALEX

9 минут назад
Ведь, что интересно, сразу деньги на все это нашли !
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Барин едет!!!

10 минут назад
Хорошо, что окна не закрасили, а канализационные люки не заасфальтировали...
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Сука

27 минут назад
Барин-точнее отражает
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ALEX

32 минуты назад
НИ ЧЕ СЕ ! А так хоть говном завали. Пока БОСС не приедет, так все и было бы.
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