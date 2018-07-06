Министр сельского хозяйства спустится на Липецкую область с неба

Прибытие Дмитрия Патрушева ожидается в 10 часов.

Как стало известно GOROD48, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прибудет на агротехнологическую выставку «День поля-2018» на вертолёте. Событие подходит а селе Бруслановка Липецкой области с 5 по 7 июля.



Время министра расписано буквально по минутам. Сначала Патрушев осмотрит делянки полей, буквально через 20 минут посетит площадку презентации техники, а позже откроет «День поля». Далее в программе чиновника - официальные встречи.



Всероссийский «День России» - традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года, задумывалось как всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин. В прошлом году оно проходило в Татарстане, в 2018 – в Липецкой области.