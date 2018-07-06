Общество

41 минуту назад

Министр сельского хозяйства спустится на Липецкую область с неба

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#Патрушев #визит
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Министр сельского хозяйства спустится на Липецкую область с неба

Прибытие Дмитрия Патрушева ожидается в 10 часов.

Как стало известно GOROD48, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прибудет на агротехнологическую выставку «День поля-2018» на вертолёте. Событие подходит а селе Бруслановка Липецкой области с 5 по 7 июля.

Время министра расписано буквально по минутам. Сначала Патрушев осмотрит делянки полей, буквально через 20 минут посетит площадку презентации техники, а позже откроет «День поля». Далее в программе чиновника - официальные встречи.

Всероссийский «День России» - традиционное мероприятие, которое проводится в России с 2004 года, задумывалось как всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин. В прошлом году оно проходило в Татарстане, в 2018 – в Липецкой области.
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#Патрушев #визит
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Комментарии (3)

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гость

10 минут назад
Житель области, прорыв в том что министры теперь на вертолётах летают на день поля )))
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Мляяя

17 минут назад
Маразм
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Житель области

18 минут назад
Что за бред??? Какие прорывные технологии??? Какие инновационные методы??? А какие современные сельхозмашины мы сами производим???
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