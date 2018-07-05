Общество
сегодня, 11:37
Отцов и сыновей объединит завтрак для мамы
В городе стартует проект по укреплению семей.
Управление Правобережного округа администрации Липецка запускает проект по укреплению семейных отношений «Когда папа рядом». Как сообщил GOROD48 старший инспектор отдела по работе с населением и развитию ТОС управления Правобережного округа Сергей Федорец, идея проекта родилась спонтанно. К его авторам пришло осознание того, что сейчас воспитание мальчиков чаще всего ложится на плечи женщин, но подростку очень важно внимание и пример отца.
- Наш проект будет реализован в четыре этапа. Старт будет дан 14 июля на стадионе «Сокол». Там состоятся сразу два этапа: «Защитники города» (урока мужества, выставка вооружения) и спортивная игра «Олимпийский резерв» (проведение площадки норм ГТО "проверь себя"), а также "Последний герой" (мастер-класс по обустройству лагеря, разведение костра, вязание узлов). Кроме того, участников ждет туристическая эстафета, - рассказал Сергей Федорец.
Второй этап посвящен поиску совместного хобби. 21 июля пары отцов и сыновей ждут в доме творчества «Городской». Там участникам проекта проведут обзорную экскурсию, пригласят на мастер-класс по авиамоделированию и предложат отцам вместе с сыновьями собрать свою модель. Итог работы они заберут с собой и, возможно, что авиамоделирование станет формой семейного досуга.
Самый вкусный этап — мастер-класс «Завтрак с отцом "Мужчина-лучший повар» — оставили напоследок. Он состоится 28 июля в одном из городских кафе. Профессионалы научат пары участников готовить простые, но не банальные, блюда. Своими навыками отцы и дети смогут пользоваться дома, чтобы приготовить покушать себе и порадовать маму или супругу оригинальными угощениями.
- В рамках каждого этапа участников ждут призы и подарки. Но проект не ставит своей целью выявить лучшую пару участников. Здесь нет никакого элемента соревнования. Главное — укрепить отношения в семье, закрепить связи путем вовлечения отцов и сыновей в общее дело, в совместный досуг, найти в каждой паре общие интересы, - уточнил Сергей Федорец.
Прием заявок на участие проходит по телефонам 28-03-90 и 28-04-42, а также в группе управления в социальной сети. Если вы желаете принять участие в семейном проекте, то стоит поторопиться. Организаторы намерены набрать до 25 пар участников (отец и сын в возрасте 10-15 лет), а заявки получены уже от восьми семейных коллективов. Участвовать могут все липчане, вне зависимости от округа проживания.
- Наш проект будет реализован в четыре этапа. Старт будет дан 14 июля на стадионе «Сокол». Там состоятся сразу два этапа: «Защитники города» (урока мужества, выставка вооружения) и спортивная игра «Олимпийский резерв» (проведение площадки норм ГТО "проверь себя"), а также "Последний герой" (мастер-класс по обустройству лагеря, разведение костра, вязание узлов). Кроме того, участников ждет туристическая эстафета, - рассказал Сергей Федорец.
Второй этап посвящен поиску совместного хобби. 21 июля пары отцов и сыновей ждут в доме творчества «Городской». Там участникам проекта проведут обзорную экскурсию, пригласят на мастер-класс по авиамоделированию и предложат отцам вместе с сыновьями собрать свою модель. Итог работы они заберут с собой и, возможно, что авиамоделирование станет формой семейного досуга.
Самый вкусный этап — мастер-класс «Завтрак с отцом "Мужчина-лучший повар» — оставили напоследок. Он состоится 28 июля в одном из городских кафе. Профессионалы научат пары участников готовить простые, но не банальные, блюда. Своими навыками отцы и дети смогут пользоваться дома, чтобы приготовить покушать себе и порадовать маму или супругу оригинальными угощениями.
- В рамках каждого этапа участников ждут призы и подарки. Но проект не ставит своей целью выявить лучшую пару участников. Здесь нет никакого элемента соревнования. Главное — укрепить отношения в семье, закрепить связи путем вовлечения отцов и сыновей в общее дело, в совместный досуг, найти в каждой паре общие интересы, - уточнил Сергей Федорец.
Прием заявок на участие проходит по телефонам 28-03-90 и 28-04-42, а также в группе управления в социальной сети. Если вы желаете принять участие в семейном проекте, то стоит поторопиться. Организаторы намерены набрать до 25 пар участников (отец и сын в возрасте 10-15 лет), а заявки получены уже от восьми семейных коллективов. Участвовать могут все липчане, вне зависимости от округа проживания.
Маразм
косой