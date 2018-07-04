Липецким фельдшерам предлагают по 500 000 рублей

Для получения денег нужно отправиться в глубинку.

Министерством здравоохранения Российской Федерации одобрена заявка региона на предоставление единовременных компенсационных выплат в 2018 год на 46 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров скорой медицинской помощи. Для фельдшеров размер единовременной компенсационной выплаты в 2018 году составляет 500 000 рублей, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.



Эти данные были обсуждены на встрече чиновников с выпускниками медицинского колледжа. Право на получение единовременных компенсационных выплат в 2018 году имеют медицинские работники - врачи, а также фельдшера, при соблюдении следующих условий: возраст до 50 лет, должны являться гражданами Российской Федерации, не иметь неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Одно из условий — работа в глубинке: врачи должны прибыть (переехать) в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 000 человек.