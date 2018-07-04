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Липецким фельдшерам предлагают по 500 000 рублей

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#медики #зарплата
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Липецким фельдшерам предлагают по 500 000 рублей

Для получения денег нужно отправиться в глубинку.

Министерством здравоохранения Российской Федерации одобрена заявка региона на предоставление единовременных компенсационных выплат в 2018 год на 46 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров скорой медицинской помощи. Для фельдшеров размер единовременной компенсационной выплаты в 2018 году составляет 500 000 рублей, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Эти данные были обсуждены на встрече чиновников с выпускниками медицинского колледжа. Право на получение единовременных компенсационных выплат в 2018 году имеют медицинские работники - врачи, а также фельдшера, при соблюдении следующих условий: возраст до 50 лет, должны являться гражданами Российской Федерации, не иметь неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Одно из условий — работа в глубинке: врачи должны прибыть (переехать) в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 000 человек.
11 1379
#медики #зарплата
1

Комментарии (11)

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гостья

1 минуту назад
Мирра, не 2, а больше и потом люди работали на одном предприятии по 20 лет, чтобы получить жилье собственное...так что бесплатно только сыр в мышеловке, да и там жизнь мышка отдает....
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Мирра

5 минут назад
Гостья. В СССР было распределение с предоставлением жилья и на срок 2 года. А дальше хочешь оставайся хочешь ищи работу. А тут 500 тыс видимо и на покупку жилья и как подъемные и до конца жизни видимо. Я думаю мало кто согласится. Разве что кто в родное село вернется
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ирина

37 минут назад
а жирно не будет.
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Отправьте в колхоз курей гонять

50 минут назад
Заведующую поликлиникой на шкатова ТелышевуЛА,хоть какой-то толк от нее будет
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ВЕСНА

51 минуту назад
Ну вот и пошла дискреминация: возраст до 50 лет!!! А где же им работать ещё 13 - 15 лет до пенсии?! Люди предпенсионного возраста и так рабы, слова поперёк работодателю не скажут, так как знают, что их нигде не возьмут на работу. ВОЗРАСТ!
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Милая Оксана

сегодня, 13:21
Что можно купить на эти деньги ? Курень в деревне ну или ладу гранту ! Смешно , ей богу
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Ох!

сегодня, 13:21
А почему возраст ограничен? Дискриминация!! А ведь мне работать до 63.
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Animal planet

сегодня, 13:16
Врачей в село сейчас ничем не заманишь. Что они с крестьян нищебродских то поимеют?!
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фелдшар

сегодня, 13:11
да пошли вы
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липчанка

сегодня, 13:04
А кто в Липецке работать будет,медиков не хватает во всех больницах.
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