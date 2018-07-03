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сегодня, 15:21

Липецкая пенсионерка стала банкротом

1 863
#банкрот #пенсионеры #кредит
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Липецкая пенсионерка стала банкротом

Но осталась с квартирой.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества должника. Им является пенсионерка, зарегистрированная в высотке на 19 микрорайоне Липецка. Женщина стала банкротом из-за долга банку.

Как указано в материалах суда, липчанка в прошлом ноябре сама заявила о своей финансовой несостоятельности. Причиной банкротства стал долг по кредиту в 571 297 рублей. Женщина указала, что ее единственный доход — пенсия, а из имущества у нее — только квартира. С молотка такая недвижимость не пошла. В ходе проведения анализа состояния должника признаки преднамеренного или фиктивного банкротства финансовым управляющим не были выявлены.

В итоге, 60-летняя женщина была признана банкротом. Обязательств по кредиту теперь перед банком у нее нет, зато появился ряд ограничений: не брать займы и не объявлять себя банкротом в течение 5 лет, а в течение трех — не занимать руководящие посты.

Напомним, в Липецкой области на 100 000 населения на 31 мая 2018 года пришлось 46 банкротов. В январе-мае банкротами в регионе признаны 100 человек, на 20% больше, чем год назад. Всего с 1 октября 2015 года (за время существования института потребительского банкротства) несостоятельными должниками в Липецкой области оказались 534 человека.
1 863
#банкрот #пенсионеры #кредит
1

Комментарии (1)

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Кучеряявый

55 минут назад
гримасы плешивой действительности.......
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