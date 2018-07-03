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Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных в пещере школьников
Врачи делают все, чтобы помочь детям скорее восстановить силы, чтобы они могли покинуть пещеру.
Состояние 12 школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их тренера, найденных в понедельник в затопленной пещере на севере Таиланда после 10 дней поисков, удовлетворительное, - заявил журналистам во вторник губернатор таиландской провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий операцией.
Масштабные поисково-спасательные работы по розыску и выводу на поверхность 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней.
"Никто из 13 человек, найденных вчера в пещере в результате поисковой операции, не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Они, конечно, на момент, когда их нашли, были измождены голодом и жаждой, однако состояние удовлетворительное, серьезных проблем нет", — сказал губернатор, чье выступление транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.
Он добавил, что получил неофициальный доклад врачей, работающих сейчас в пещере со спасенными детьми.
"По шкале медицинского состояния от красного до зеленого цвета, состояние большинства членов группы описывается в докладе как "зеленое", и только у нескольких как "желтое". Врачи делают все, чтобы помочь детям скорее восстановить силы, чтобы они могли покинуть пещеру. С ними все время находятся врачи и боевые пловцы, которые их нашли", — добавил он.
Также губернатор сообщил, что еще одна группа врачей с дополнительным спецпитанием и медикаментами отправилась во вторник в дальнюю камеру пещеры, в которой находятся найденные подростки.
"Это долгий путь, он занимает около шести часов даже сегодня, когда на всем пути расчищены завалы, образовавшиеся во время наводнения, и расширены проходы", — уточнил Осоттханакон.
Участникам школьной футбольной команды и их тренеру, оказавшимся в ловушке в одной из пещер в Таиланде, придется освоить дайвинг или прождать минимум четыре месяца, пока уровень воды спадет, - сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местную армию.
Спасатели стараются снабдить группу из тринадцати человек всем необходимым. По данным канала, уже предпринимались попытки обеспечить оказавшихся в пещере подростков телефонной связью, чтобы они могли поговорить с родителями, - передает "Интерфакс".
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Накануне, 2 июля, сообщалось, что спасателям удалось найти всех живыми, но дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.
Масштабные поисково-спасательные работы по розыску и выводу на поверхность 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней.
"Никто из 13 человек, найденных вчера в пещере в результате поисковой операции, не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Они, конечно, на момент, когда их нашли, были измождены голодом и жаждой, однако состояние удовлетворительное, серьезных проблем нет", — сказал губернатор, чье выступление транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.
Он добавил, что получил неофициальный доклад врачей, работающих сейчас в пещере со спасенными детьми.
"По шкале медицинского состояния от красного до зеленого цвета, состояние большинства членов группы описывается в докладе как "зеленое", и только у нескольких как "желтое". Врачи делают все, чтобы помочь детям скорее восстановить силы, чтобы они могли покинуть пещеру. С ними все время находятся врачи и боевые пловцы, которые их нашли", — добавил он.
Также губернатор сообщил, что еще одна группа врачей с дополнительным спецпитанием и медикаментами отправилась во вторник в дальнюю камеру пещеры, в которой находятся найденные подростки.
"Это долгий путь, он занимает около шести часов даже сегодня, когда на всем пути расчищены завалы, образовавшиеся во время наводнения, и расширены проходы", — уточнил Осоттханакон.
Участникам школьной футбольной команды и их тренеру, оказавшимся в ловушке в одной из пещер в Таиланде, придется освоить дайвинг или прождать минимум четыре месяца, пока уровень воды спадет, - сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местную армию.
Спасатели стараются снабдить группу из тринадцати человек всем необходимым. По данным канала, уже предпринимались попытки обеспечить оказавшихся в пещере подростков телефонной связью, чтобы они могли поговорить с родителями, - передает "Интерфакс".
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Накануне, 2 июля, сообщалось, что спасателям удалось найти всех живыми, но дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.