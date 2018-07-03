Арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации признан незаконным

Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда.

Определением президиума Московского городского суда постановление Басманного районного суда от 20 июля 2017 года об избрании в отношении обвиняемого Валерия Клевцова ареста как меры пресечения и апелляционное постановление Московского городского суда от 6 сентября 2017 года, оставившего его в силе, признаны незаконными и отменены определением президиума Мосгорсуда.



- У здания Мосгорсуда есть известная скульптурная композиция, на которой изображены два бодающихся быка. И под ней надпись: «правда - побеждает». В нашем случае она победила, - сказал GOROD48 один из адвокатов Валерия Клевцова.



Сторона защиты гендиректора АО «ЛИК», обвиненного в преступлении, наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»), с момента задержания Валерия Клевцова 18 июля прошлого года заявляло о его невиновности. Адвокаты Валерия Клевцова дошли в поисках справедливости до Верховного суда РФ, который нашел доводы кассационной жалобы на решение Басманного районного суда Москвы о его аресте заслуживающими внимания и направил ее на рассмотрение по существу в президиум Московского городского суда.



Под стражей гендиректора ЛИКа находится с 19 июля прошлого года. Он до сих пор содержится в спецблоке 99/1 «Матросской тишины», известном как «Кремлевский централ».