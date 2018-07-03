Общество

48 минут назад

Арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации признан незаконным

1 1548
#Валерий Клевцов
3
Арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации признан незаконным

Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда.

Определением президиума Московского городского суда постановление Басманного районного суда от 20 июля 2017 года об избрании в отношении обвиняемого Валерия Клевцова ареста как меры пресечения и апелляционное постановление Московского городского суда от 6 сентября 2017 года, оставившего его в силе, признаны незаконными и отменены определением президиума Мосгорсуда.

- У здания Мосгорсуда есть известная скульптурная композиция, на которой изображены два бодающихся быка. И под ней надпись: «правда - побеждает». В нашем случае она победила, - сказал GOROD48 один из адвокатов Валерия Клевцова.

Сторона защиты гендиректора АО «ЛИК», обвиненного в преступлении, наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»), с момента задержания Валерия Клевцова 18 июля прошлого года заявляло о его невиновности. Адвокаты Валерия Клевцова дошли в поисках справедливости до Верховного суда РФ, который нашел доводы кассационной жалобы на решение Басманного районного суда Москвы о его аресте заслуживающими внимания и направил ее на рассмотрение по существу в президиум Московского городского суда.

Под стражей гендиректора ЛИКа находится с 19 июля прошлого года. Он до сих пор содержится в спецблоке 99/1 «Матросской тишины», известном как «Кремлевский централ».
1 1548
#Валерий Клевцов
3

Комментарии (1)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Русский

40 минут назад
Виновных нет, одни лохи -дольщики.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке состоится красочный фестиваль энергосбережения
#фестиваль #энергосбережение #тендер
1
В Липецке состоится красочный фестиваль энергосбережения

35 минут назад

Общество
С городских улиц демонтировали 60 километров кабеля контактной троллейбусной сети
#троллейбус
6
С городских улиц демонтировали 60 километров кабеля контактной троллейбусной сети

сегодня, 11:40

Общество
Липецкая семья может накопить на квартиру менее чем за 5 лет
#рейтинг #доступность жилья #семьи
18
Липецкая семья может накопить на квартиру менее чем за 5 лет

сегодня, 11:38

Общество
В Липецке ищут фактурных бородачей и девушек из прошлого века
#кастинг #конкурс #прически
3
В Липецке ищут фактурных бородачей и девушек из прошлого века

сегодня, 11:21

Общество
Гостиницы Липецка забиты под завязку
#гостиницы
14
Гостиницы Липецка забиты под завязку

сегодня, 10:52

Общество
Липецкие пассажиры хотят поменять маршруты двух популярных автобусов
#транспорт #инициатива
27
Липецкие пассажиры хотят поменять маршруты двух популярных автобусов

сегодня, 09:41

Общество