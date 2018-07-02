Новолипчане – первые и в труде, и в спорте

В Липецке завершились Корпоративные игры компаний группы НЛМК

Они прошли в минувшие выходные на трех спортивных площадках: стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», во дворце спорта «Нептун» и спорткомплексе СпортПарк.

Более 260 спортсменов два дня соревновались в силе и ловкости по девяти видам спорта: баскетболу, эстафетному плаванию, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, бадминтону. Они также мерялись силами в легкоатлетическом многоборье и показали мастерство в стендовой стрельбе. В нынешнем году к семи уже знакомым командам-участникам, которые представляли предприятия Новолипецкий комбинат, НЛМК-Урал, Алтай-Кокс, Стойленский ГОК, Стагдок, НЛМК-Калуга, Доломит (г. Данков), присоединился новичок – команда екатеринбургского предприятия ВИЗ-Сталь.

Приветствуя участников Корпоративных игр, заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов отметил:

- НЛМК – одна из компаний, социальные программы которой нацелены на поддержку массового спорта, пропаганду здорового образа жизни. Да, работа, трудовые показатели – это важная задача, но не менее важно сохранить здоровье своих сотрудников, дать им реальные возможности дружить со спортом. Сегодня не каждое предприятие может организовать такой широкомасштабный спортивный праздник, однако подобные мероприятия необходимы. Они сплачивают коллектив. Именно поэтому город благодарит новолипчан за его прекрасную инициативу.

«Спасибо» за пропаганду и популяризацию здорового образа жизни прозвучало и от начальника управления физкультуры, спорта и туризма администрации Липецкой области Владимира Дементьева.

- О славных спортивных традициях новолипчан хорошо известно сегодня не только в Липецкой области, но и по всей стране. Вы – лидеры не только в трудовых достижениях, но и в спортивном движении. Хочется, чтобы это лидерство вы сохранили во всех сферах своей жизни и в будущем. Корпоративные игры – самая хорошая точка объединения всех работников, укрепление не только спортивной, но и трудовой сплоченности.

Директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук также поздравила участников Корпоративных игр:

- С каждым годом все больше желающих участвовать в спортивных состязаниях, а команды становятся все многочисленнее. Это радует. Ведь Корпоративные игры – это желание проявить себя, показать, что металлургами можно гордиться не только за их трудовые достижения, но и ту полноценную яркую жизнь после работы. Пропаганда здорового образа жизни является одной из важнейших составляющих социальной политики Группы НЛМК. Вот и в этом году нас стало на одну команду больше – присоединились спортсмены из компании ВИЗ-Сталь. Я желаю вам всем победы и независимо от места помните – мы все первые.

В первый день спортсмены состязались в восьми дисциплинах – баскетболе, мини-футболе, эстафетном плавании, волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, бадминтоне и легкоатлетическом многоборье.

Во второй день соревнования проходили в пяти дисциплинах: волейболе, баскетболе, мини-футболе, бадминтоне и настольном теннисе. И оба дня на спортивной площадке можно было видеть не только участников соревнований, но и массу болельщиков ¬– именно они создавали настроение и подбадривали участников.

Вместе со взрослыми были и совсем маленькие болельщики. Они поддерживали своих родителей. Чтобы ребята не скучали, для них и сопровождающих их зрителей организаторы приготовили веселые семейные эстафеты, конкурсы для болельщиков, развлекательное шоу, аттракционы для взрослых и детей.

По итогам соревнований первыми в спортинг-компакте стала команда предприятия Доломит (г. Данков), представители Алтай-Кокса (г. Заринск) стали победителями в гиревом спорте (командном и личном зачетах), Стойленский ГОК (г. Старый Оскол) увез кубки абсолютного лидера в волейболе и легкоатлетическом многоборье, а хозяева площадки – команда Новолипецкого комбината заняла первые места в баскетболе, бадминтоне, настольном теннисе, эстафетном плавании и мини-футболе.

По результатам полученных очков победителем Корпоративных игр в неофициальном командном зачете стала команда Новолипецкого комбината, второе место у спортсменов предприятия Алтай-Кокс, третью ступень пьедестала заняли атлеты Стойленского ГОКа.

Традиционные Корпоративные игры еще раз показали, что новолипчане со спортом дружат, а их трудовые и спортивные показатели растут вместе.

Впервые Корпоративные игры Группы НЛМК состоялись в 2015 году. В них участвовали команды Стойленского ГОКа и НЛМК. Соревнования проходили как в Липецке, так и в Старом Осколе. В прошлом году по итогам соревнований первое место в общекомандном зачете также заняли спортсмены Новолипецкого комбината.