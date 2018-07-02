Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жителями

Минстрой обяжет управляющие компании (УК) ежегодно подробно отчитываться перед жителями о выполнении договора.

В постановлении, с проектом которого ознакомились «Известия», есть и пункт о том, что в случае претензий со стороны жильцов, собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии.

Предполагается, что полный отчет о проделанных УК услугах, работах и расчетах с поставщиками должен будет вывешен на информационных досках.

Эксперты считают, что это стимулирует компании на проведение годовых отчетов «не для галочки», сообщают "Известия" .