Общество
сегодня, 15:24
Около трехсот человек собрались на митинг против повышения пенсионного возраста
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Митингующих поддержали депутаты областного Совета.
В Липецке в эти минуты проходит митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Собравшиеся требуют отмены последних решений правительства РФ: повышения пенсионного возраста и НДС.
На митинг у Дома музыки (улица Осипенко) собрались около трехсот человек. Это не только сторонники Алексея Навального из Липецка и Тамбова, но и обычные горожане Среди участников митинга депутаты областного Совета Олег Хоммутинников и Сергей Токарев.
Выступления и требования на митинге жестко антиправительственные. Митингующие критикуют не только намерение правительства повысить пенсионный возраст и всю его внутреннюю и внешнюю политику.
На митинг у Дома музыки (улица Осипенко) собрались около трехсот человек. Это не только сторонники Алексея Навального из Липецка и Тамбова, но и обычные горожане Среди участников митинга депутаты областного Совета Олег Хоммутинников и Сергей Токарев.
Выступления и требования на митинге жестко антиправительственные. Митингующие критикуют не только намерение правительства повысить пенсионный возраст и всю его внутреннюю и внешнюю политику.
20 1764
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