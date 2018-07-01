Около трехсот человек собрались на митинг против повышения пенсионного возраста

Митингующих поддержали депутаты областного Совета.

В Липецке в эти минуты проходит митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Собравшиеся требуют отмены последних решений правительства РФ: повышения пенсионного возраста и НДС.



На митинг у Дома музыки (улица Осипенко) собрались около трехсот человек. Это не только сторонники Алексея Навального из Липецка и Тамбова, но и обычные горожане Среди участников митинга депутаты областного Совета Олег Хоммутинников и Сергей Токарев.



Выступления и требования на митинге жестко антиправительственные. Митингующие критикуют не только намерение правительства повысить пенсионный возраст и всю его внутреннюю и внешнюю политику.





