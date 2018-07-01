Общество

сегодня, 15:24

Около трехсот человек собрались на митинг против повышения пенсионного возраста

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#пенсионная реформа #правительство
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Около трехсот человек собрались на митинг против повышения пенсионного возраста

Митингующих поддержали депутаты областного Совета.

В Липецке в эти минуты проходит митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Собравшиеся требуют отмены последних решений правительства РФ: повышения пенсионного возраста и НДС.

На митинг у Дома музыки (улица Осипенко) собрались около трехсот человек. Это не только сторонники Алексея Навального из Липецка и Тамбова, но и обычные горожане Среди участников митинга депутаты областного Совета Олег Хоммутинников и Сергей Токарев. 

Выступления и требования на митинге жестко антиправительственные. Митингующие критикуют не только намерение правительства повысить пенсионный возраст и всю его внутреннюю и внешнюю политику.


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#пенсионная реформа #правительство
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Комментарии (20)

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Фанат

4 минуты назад
Друг, по телевизору говорят что французы аргентинцев обыграли. неужто обманули?
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Друг

8 минут назад
Телевизор слушайте- узнаете что без пенсии даже лучше !
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Мотя

10 минут назад
Сборище с мозгами, отравленными кошачьей токсоплазмой. Ничего, народ разберется и наваляет этим навальнятам после Референдума по возвращению суверенитета России. Бычок-организатор в конце сборища так и не дал представителю НОД выступить. Зассал
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Гость

10 минут назад
Ивану. Россияне живут и ждут, Уловляя малейший знак, Понимают, что на*бут Но не знают где и как.(Губерманн.)
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о каг !

21 минуту назад
Ваня ,а ты довольный? Вот тебе предлагают выбор из двух вариантов : 1вариант. работать до 60 , после этого жить на пенсию и при желании подрабатывать;2 вариант . работать до 65 . Какой ты вариант выберешь ,если очевидно , что при первом варианте доходы будут выше и будет выбор - работать или нет?.
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Коммунист

27 минут назад
Навальный2013 :"— Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным". Навальный2018 против повышения пенсионного возраста...Как баба...
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Иван

28 минут назад
Что то маловато недовольных реформой.
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о каг !

30 минут назад
гыгы, зато твои хозяева - патриоты , сидят в России в своих многочисленных резиденциях,построенных на украденные деньги, в пошлой роскоши.
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о каг !

34 минуты назад
Черножо. ,чернозвездный ,ты напрасно людей оскорбляешь. Баран ,чтоб ты знал, когда его режут – лежит смирно и не понимает ,а эти люди сопротивляются - и это уже неплохо.
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гыгы

40 минут назад
короче их вождь Анальный вчера уехал отдыхать за границу, а пацанам дал наказ митинговать и прислать фотки ему на отдых
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