«Застывшее время»: старые открытки в заброшенном доме деревни Хмелевка

В Лебедянском районе есть вымирающая деревня Хмелевка. Дороги здесь почти нет, газа и воды - тоже.

Летом в деревне живут дачники. Дважды в неделю к ним приезжает автолавка. Вода только в колодцах - ее не хватает не только на полив огородов, но даже в качестве питьевой.



Заброшенные дома в деревне почти полностью разрушены. От прежних жильцов почти ничего не осталось - кроме остова белёных стен и старых советских телевизоров. В одном из чудом сохранившихся домов нам удалось найти поздравительные открытки 1982 года, фотопортрет девочки и новогодние елочные игрушки.

