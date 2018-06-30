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«Застывшее время»: старые открытки в заброшенном доме деревни Хмелевка

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: старые открытки в заброшенном доме деревни Хмелевка

В Лебедянском районе есть вымирающая деревня Хмелевка. Дороги здесь почти нет, газа и воды - тоже.

Летом в деревне живут дачники. Дважды в неделю к ним приезжает автолавка. Вода только в колодцах - ее не хватает не только на полив огородов, но даже в качестве питьевой. 

Заброшенные дома в деревне почти полностью разрушены. От прежних жильцов почти ничего не осталось - кроме остова белёных стен и старых советских телевизоров. В одном из чудом сохранившихся домов нам удалось найти поздравительные открытки 1982 года, фотопортрет девочки и новогодние елочные игрушки.
263
#маршрут выходного дня #застывшее время
3

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