Происшествия

57 минут назад

В аварии на окраине Липецка погиб начальник управления образования и науки Липецкой области

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#авария #ДТП
В аварии на окраине Липецка погиб начальник управления образования и науки Липецкой области

Сергею Косареву было 56 лет.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня на выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель». В результате аварии погибли два человека. Оба находились в служебном автомобиле «Митсубиси», принадлежащем администрации области. Одним из них был начальник областного управления образования и науки Сергей Косарев. Второй погибший его водитель Виталий Чубаков.

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Сергей Косарев родился 15 ноября 1962 года в Лебедянском районе. Закончил Липецкий государственный педагогический институт, получив специальность «учитель математики и физики». Трудовой путь начал на Лебедянском заводе строительно-отделочных машин рабочим. Срочную службу в рядах Вооруженных Сил проходил в Камчатской области. С августа 1987 г. работал инспектором по трудовому обучению и профориентации учащихся в отделе образования Левобережного райисполкома города Липецка, затем – в отделе образования Липецкого горисполкома, в администрации Липецка. В 1993 г. назначен заместителем начальника управления народного образования администрации Липецкой области, а с 1996 г. – заместителем председателя департамента образования и науки.

С 2006 г. по 2010 г. Косарев работал начальником управления по размещению госзаказа Липецкой области, 2011-2012 – заместителем начальника управления образования и науки. В последующие годы до марта 2015 года был первым заместителем начальника этого управления. С марта 2015 года возглавлял управление образования и науки Липецкой области.

Погибший чиновник имел звание «Почетный работник общего образования РФ». Был женат, воспитывал двух дочерей.
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#авария #ДТП

Комментарии (20)

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бочка с цементом

2 секунды назад
Никак не ожидал от редакции сайта такого откровенного жополизания. Погибли два человека. Об одном - вся блёклая биография обычного чиновника начиная с детского сада со всеми подробностями включая почти такие: во сколько лет будучи мальчиком перестал писаться в штаны. О другом гражданине РФ (по Конституции РФ равноправном первому) НИ СЛОВЕЧКА. Не, ну а что? Барин откинулся – это новость, а холоп… да и * с ним?
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indezit

5 секунд назад
Отличие народных чиновников из развитых государств от русских свиней в том, что они - пример для подражания и незыблемые авторитеты во всём.
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Выпускник физмата

25 секунд назад
Ирина, девочки, держитесь!
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А про водителя

3 минуты назад
Что же вы про водителя не написали, кто он когда родился сколько детей воспитвал был ли женат?
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липчанка

5 минут назад
Виталий, светлой души человек! Не знаю как это горе перенесут твои родители. Дай Бог им сил пережить всё это. Только сегодня общались с тобой, после работы ты собирался ехать в деревню к родителям., не доехал...
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Прохожий

6 минут назад
Царствие небесное погибшим! Только почему про водителя ничего не написали, он тоже человек,ни чем ни хуже чиновника. В нашей стране принятн жалеть только вышепоставленных людей, а простые получается никто...
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ПФР

8 минут назад
Зря только отчислял
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Хм

10 минут назад
Светлая память светлому человеку.
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Горожанин

18 минут назад
Сколько каждый день гибнет людей,? А тут чиновник сразу написали, почему про водителя тишина?
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Гимназия 64

19 минут назад
Соболезнование семьям погибших!
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