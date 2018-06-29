Происшествия
57 минут назад
В аварии на окраине Липецка погиб начальник управления образования и науки Липецкой области
Сергею Косареву было 56 лет.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня на выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель». В результате аварии погибли два человека. Оба находились в служебном автомобиле «Митсубиси», принадлежащем администрации области. Одним из них был начальник областного управления образования и науки Сергей Косарев. Второй погибший его водитель Виталий Чубаков.
Сергей Косарев родился 15 ноября 1962 года в Лебедянском районе. Закончил Липецкий государственный педагогический институт, получив специальность «учитель математики и физики». Трудовой путь начал на Лебедянском заводе строительно-отделочных машин рабочим. Срочную службу в рядах Вооруженных Сил проходил в Камчатской области. С августа 1987 г. работал инспектором по трудовому обучению и профориентации учащихся в отделе образования Левобережного райисполкома города Липецка, затем – в отделе образования Липецкого горисполкома, в администрации Липецка. В 1993 г. назначен заместителем начальника управления народного образования администрации Липецкой области, а с 1996 г. – заместителем председателя департамента образования и науки.
С 2006 г. по 2010 г. Косарев работал начальником управления по размещению госзаказа Липецкой области, 2011-2012 – заместителем начальника управления образования и науки. В последующие годы до марта 2015 года был первым заместителем начальника этого управления. С марта 2015 года возглавлял управление образования и науки Липецкой области.
Погибший чиновник имел звание «Почетный работник общего образования РФ». Был женат, воспитывал двух дочерей.
Сергей Косарев родился 15 ноября 1962 года в Лебедянском районе. Закончил Липецкий государственный педагогический институт, получив специальность «учитель математики и физики». Трудовой путь начал на Лебедянском заводе строительно-отделочных машин рабочим. Срочную службу в рядах Вооруженных Сил проходил в Камчатской области. С августа 1987 г. работал инспектором по трудовому обучению и профориентации учащихся в отделе образования Левобережного райисполкома города Липецка, затем – в отделе образования Липецкого горисполкома, в администрации Липецка. В 1993 г. назначен заместителем начальника управления народного образования администрации Липецкой области, а с 1996 г. – заместителем председателя департамента образования и науки.
С 2006 г. по 2010 г. Косарев работал начальником управления по размещению госзаказа Липецкой области, 2011-2012 – заместителем начальника управления образования и науки. В последующие годы до марта 2015 года был первым заместителем начальника этого управления. С марта 2015 года возглавлял управление образования и науки Липецкой области.
Погибший чиновник имел звание «Почетный работник общего образования РФ». Был женат, воспитывал двух дочерей.
бочка с цементом
indezit
Выпускник физмата
А про водителя
липчанка
Прохожий
ПФР
Хм
Горожанин
Гимназия 64