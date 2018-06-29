Происшествия

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Два человека погибли в столкновении «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗели»

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#авария #ДТП
6
Два человека погибли в столкновении «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗели»

Авария произошла на выезде из города.

На выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель».

Как рассказали GOROD48 свидетели аварии, оба автомобиля двигались в одном направлении. У поворота на улицу Жуковского водитель «Митсубиси» пошел на обгон и задел поворачивавшую «ГАЗель». От удара иномарку выбросило на обочину, где она врезалась в дерево.

В результате аварии погибли два человека. Оба находились в «Митсубиси». Водитель «ГАЗели» не пострадал.




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#авария #ДТП
6

Комментарии (39)

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Закон физики

2 минуты назад
Ошибка пилота.
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читатель

6 минут назад
липчанка, кажется поворот с трассы на лтз (где усманская трасса)
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Расскажи тем двоим,в Паджеро

9 минут назад
ПДД,
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Гость

13 минут назад
Придется гоям затянуть пояса на новый джип Паджеро. Прав был Немцов когда говорил что госорганы должны приобретать авто российского производства и люди целы и промышленность на подъёме увы убили опричники.
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Павел

25 минут назад
ПДД, Сам учи ПДД. 11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; следующее за ним транспортное средство начало обгон; по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
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СПАРТАК ЧЕМПИОН

27 минут назад
ОБГОН НА ЛЮБОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗАПРЕЩЕНННННННН!!!!!!!! ЭТО ДАЖЕ НЕ ИЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЭТО УВАЖАЕМЫЕ ЛИПЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА ИЗ ЗАКОНА ЖИЗНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Дмитрий Винников

28 минут назад
Павел, записью регистратора поделитесь? e-mail: boss@gorod48.ru
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Павел

34 минуты назад
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; следующее за ним транспортное средство начало обгон; по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
ответить

Аська

38 минут назад
Вот и спешка...-тише едешь,дальше будешь...Царство Небесное
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Дима

41 минуту назад
ПДД, согласен. Но там перед поворотом сплошная.
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