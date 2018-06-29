сегодня, 18:10
Два человека погибли в столкновении «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗели»
Авария произошла на выезде из города.
На выезде из Липецка со стороны улицы Жуковского в поселке ЛТЗ столкнулись автомобили «Митсубиси Паджеро» и «ГАЗель».
Как рассказали GOROD48 свидетели аварии, оба автомобиля двигались в одном направлении. У поворота на улицу Жуковского водитель «Митсубиси» пошел на обгон и задел поворачивавшую «ГАЗель». От удара иномарку выбросило на обочину, где она врезалась в дерево.
В результате аварии погибли два человека. Оба находились в «Митсубиси». Водитель «ГАЗели» не пострадал.
Закон физики
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Расскажи тем двоим,в Паджеро
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