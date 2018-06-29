Происшествия
сегодня, 19:31
Артурчика снова ограбили
Городская знаменитость преследовала преступников.
Около 19:25 29 июня в районе площади Победы в Липецке снова ограбили городскую знаменитость Артурчика. Белую сумку с пожитками самого известного попрошайки города схватили два молодых человека. Преступники убежали в сторону улицы Крайняя. Артурчик с криками погнался за ними, но силы были не равны. Грабители скрылись
Напомним, что аналогичное происшествие случилось с Артурчиком 26 июня. Тогда неизвестные унесли его пакет, в котором было около двух тысяч рублей.
Напомним, что аналогичное происшествие случилось с Артурчиком 26 июня. Тогда неизвестные унесли его пакет, в котором было около двух тысяч рублей.
Днем +29+32 ночью +19+22
Дуня с трудоднями
алкан с 15-го
Roker
М.
ёпт
надо заяву палицайкам
ему надо майку поменять,
рабочий класс
Animal planet