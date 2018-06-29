Артурчика снова ограбили

Городская знаменитость преследовала преступников.

Около 19:25 29 июня в районе площади Победы в Липецке снова ограбили городскую знаменитость Артурчика. Белую сумку с пожитками самого известного попрошайки города схватили два молодых человека. Преступники убежали в сторону улицы Крайняя. Артурчик с криками погнался за ними, но силы были не равны. Грабители скрылись



Напомним, что аналогичное происшествие случилось с Артурчиком 26 июня. Тогда неизвестные унесли его пакет, в котором было около двух тысяч рублей.