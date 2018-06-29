Происшествия

сегодня, 19:31

Артурчика снова ограбили

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#Артурчик #грабеж
2
Артурчика снова ограбили

Городская знаменитость преследовала преступников.

Около 19:25 29 июня в районе площади Победы в Липецке снова ограбили городскую знаменитость Артурчика. Белую сумку с пожитками самого известного попрошайки города схватили два молодых человека. Преступники убежали в сторону улицы Крайняя. Артурчик с криками погнался за ними, но силы были не равны. Грабители скрылись

Напомним, что аналогичное происшествие случилось с Артурчиком 26 июня. Тогда неизвестные унесли его пакет, в котором было около двух тысяч рублей.
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#Артурчик #грабеж
2

Комментарии (14)

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Днем +29+32 ночью +19+22

39 секунд назад
https://gorod48.ru/news/1007707/
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Дуня с трудоднями

12 минут назад
Артурчику пора заканчивать свой бизнес, убытки пошли
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алкан с 15-го

40 минут назад
Пиарться научился гавнюк.
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Roker

40 минут назад
Надо было это дело еще в 90х начинать.
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М.

42 минуты назад
Опять не повезло)
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ёпт

44 минуты назад
Артурчик не дурак, наверняка кэш уже по карманам рассовывает. Ну а если дурак таки, пусть родня подскажет, чтобы в сумку кэш не ложил и по вечерам, чтобы не работал. Эх, чую озлобится скоро Артурчик совсем. По камерам грабителей можно было бы опознать, только кто этим будет заниматься?
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надо заяву палицайкам

50 минут назад
писать
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ему надо майку поменять,

52 минуты назад
А то и в табло можно получить
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рабочий класс

53 минуты назад
рабочих не грабят , потому что у них взять нечего , в отличии от нищих.
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Animal planet

54 минуты назад
Ужас ну и твари.
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