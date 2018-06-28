Елецкий производитель шприцев получит поддержку Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности одобрил займ на проект в Липецкой области предприятию «Елец» в рамках программы ФРП «Комплектующие изделия».



Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил семь займов на проекты в Саратовской, Брянской, Нижегородской, Ростовской, Липецкой и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Общая стоимость их реализации превысит 1,8 млрд. рублей, из которых займы ФРП составят 949 млн. рублей, сообщает Фонд развития промышленности.



Предприятие «Елец» из Липецкой области запустит импортозамещающее производство игл для одноразовых шприцев и устройств для переливания инвазионных растворов с Y-образным портом. В России иглы для одноразовых шприцев производится в недостаточном количестве, что ставит отечественных производителей шприцев в полную зависимость от импорта, поскольку шприцы должны продаваться только в комплекте с иглами.



В настоящее время импортные одноразовые шприцы занимают более 50% рынка, а устройства переливания растворов – более 90% рынка. Так, на конец 2017 года почти половину российского рынка шприцев (47%) занимала продукция из Германии, на втором месте — отечественные изделия (23%), на третьем находился Китай с долей 21%, далее по убыванию следовали Испания (4%), США (2%) и Южная Корея (1%). Совокупная доля остальных стран составляла 2%. Крупнейшим производителем шприцев в России является РКЦ ПРОГРЕСС, МПК ЕЛЕЦ - на втором месте, третье было у компании из Московской области СТЕРИН. Отечественные шприцы поставляются в основном на российский рынок, доля экспорта в производстве незначительна.



Проект компании «Елец» финансируется совместно с региональным фондом: 49 млн. рублей могут быть предоставлены ФРП, а 21 млн. рублей «Фондом развития промышленности Липецкой области».



Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компанией должен быть подписан договор, фиксирующий обязательства сторон.

