Пьяный водитель задавил помощника, который пытался вытолкнуть автомобиль из колеи

Грязинским городским судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Судом установлено, что в марте 2018 года пьяный подсудимый, находясь на заснеженном участке дороги в Грязинском районе, по неосторожности совершил наезд на мужчину, который пытался вытолкнуть его автомобиль из снежной колеи. От полученных тт=равм мужчина скончался.

Подсудимый полностью признал вину по предъявленному ему обвинению, раскаялся, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде одного года семи месяцев ограничения свободы. Также он должен будет выплатить матери погибшего мужчины 350 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Судебного департамента в Липецкой области.