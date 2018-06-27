Происшествия

сегодня, 15:20

Пьяный водитель задавил помощника, который пытался вытолкнуть автомобиль из колеи

4 3782
#авария #ДТП
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Пьяный водитель задавил помощника, который пытался вытолкнуть автомобиль из колеи

Грязинским городским судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Судом установлено, что в марте 2018 года пьяный подсудимый, находясь на заснеженном участке дороги в Грязинском районе, по неосторожности совершил наезд на мужчину, который пытался вытолкнуть его автомобиль из снежной колеи. От полученных тт=равм мужчина скончался.

Подсудимый полностью признал вину по предъявленному ему обвинению, раскаялся, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде одного года семи месяцев ограничения свободы. Также он должен будет выплатить матери погибшего мужчины 350 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Судебного департамента в Липецкой области.

4 3782
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Даша

15 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию)) Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут! Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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Я

53 минуты назад
Грязинские могут ,они там все подмороженные
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Ч.

сегодня, 19:02
Разделяю мнение Алёны .
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Алёна.

сегодня, 16:18
Всё-таки у народов Кавказа более правильное решение. Убил, значит и вас ждёт такая же ситуация.
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Сергей.

сегодня, 15:38
тт=равм. Это что за уравнение со всеми неизвестными?
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