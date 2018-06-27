Общество

сегодня, 09:22

Липчанин завёз в Курскую область птичий грипп

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#птичий грипп
Липчанин завёз в Курскую область птичий грипп

Мужчина осуществлял поставку птицы.

Как сообщает издание «Курские известия» со ссылкой на руководителя курской городской станцией по борьбе с болезнями животных Вячеслава Тарасова, бизнесмен из Липецкой области завез в их регион птичий грипп.

- Инфицированная птица на территорию нашего региона была ввезена из Липецкой области индивидуальным предпринимателем, - пояснил изданию Вячеслав Тарасов.

Птичий грипп – острая инфекционная опасная болезнь, которая передаётся человеку от животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних питомцев может вызывать тяжёлое заболевание и гибель.
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#птичий грипп

Комментарии (2)

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КАСЬЯН

16 секунд назад
МОЛОДЦЫ,ГОРОД 48 !! ИСПРАВЛЯЕТЕСЬ.
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КАСЬЯН

сегодня, 09:52
ГОРОД 48,КОНЧАЙТЕ БУХАТЬ!! СМОТРИТЕ,ЧТО ВЫДАЁТЕ В ЭФИР! " ЗАВЁЛ в Курскую область птичий грипп", может всё-таки "ЗАВЁЗ" ??
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