Общество
сегодня, 09:22
Липчанин завёз в Курскую область птичий грипп
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Мужчина осуществлял поставку птицы.
Как сообщает издание «Курские известия» со ссылкой на руководителя курской городской станцией по борьбе с болезнями животных Вячеслава Тарасова, бизнесмен из Липецкой области завез в их регион птичий грипп.
- Инфицированная птица на территорию нашего региона была ввезена из Липецкой области индивидуальным предпринимателем, - пояснил изданию Вячеслав Тарасов.
Птичий грипп – острая инфекционная опасная болезнь, которая передаётся человеку от животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних питомцев может вызывать тяжёлое заболевание и гибель.
- Инфицированная птица на территорию нашего региона была ввезена из Липецкой области индивидуальным предпринимателем, - пояснил изданию Вячеслав Тарасов.
Птичий грипп – острая инфекционная опасная болезнь, которая передаётся человеку от животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних питомцев может вызывать тяжёлое заболевание и гибель.
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КАСЬЯН
КАСЬЯН