«Металлург» вырвал победу в Раменском, забив гол в стиле «Ливерпуля»

Наши парни порадовали болельщиков долгожданной победой.

Липецкие футболисты одержали первую победу в весенних официальных матчах. В Раменском наша команда сохранила свои ворота на замке в матче с некогда выступавшим в Премьер-Лиге «Сатурном» и победила 1:0.

Как написал официальный сайт нашего клуба, «Металлург» сегодня добрал все, что недодала ему г-жа Фортуна в домашнем матче с «Энергомашем» (1:1) и в Саратове (2:2)».

Этот матч Этот матч «Металлург» был вынужден провести без своего лучшего бомбардира Руслана Ахвледиани (8 голов в текущем сезоне), пропускавшего матч из-за перебора желтых карточек, что вызывало определенные опасения. Место на острие атаки занял молодой Владислав Мызгин.

Тем не менее, первый тайм прошел с преимуществом «Металлурга». Тактика долгого контроля мяча и постепенного нападения приносила свои плоды. Отметить стоит дальний удар Николая Иванникова, после которого вратарь «Сатурна» Валерий Матвеенков с большим трудом перевел мяч на угловой. Опасно бил издали и Андрей овчинников.

«Сатурн» по большому счету потревожил нашу оборону лишь однажды, когда игроку хозяев дали пробить из центра штрафной, но он запустил мяч в подмосковные небеса.

Логичным следствие преимущества «Металлурга» стал гол, забитый Николаем Иванниковым на 44-й минуте. Причем комбинация вышла на загляденье: «волнорез» Роман Войдель перехватил мяч и разогнал нашу атаку, вовремя подключив к ней крайнего полузащитника Андрея Овчинникова. С фланга уже забегал защитник Александр Викторов: последовал пас, прострел Викторова на Иванникова, и Николай с нескольких метров вонзил мяч в сетку. К слову, эту комбинацию «Металлург» часто наигрывает на тренировках, и немало репетировал на сборе в Турции. Примерно после таких многоходовых комбинаций во вчерашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов забивал голы в ворота «Рома» английский «Ливерпуль» (британцы выиграли - 5:2). Видимо, просмотр по телевизору лучших образцов мирового футбола тоже повлиял на наших ребят.

Во втором тайме липчане постарались отодвинуть игру от своих ворот, тем более, что «Сатурн» не всегда успевал за нашими футболистами, отсюда – обилие мелких фолов, штрафных и угловых.

Со штрафного «Металлург» мог увеличить счет на 60-й минуте. Войдель с угла штрафной площадки мастерски закрутил мяч в угол, но «инопланетян» спас от неприятностей могучий бросок Матвеенкова.

Минут за 15 до конца матча «Сатурн» пошел в навал. В одном эпизоде здорово сыграл центральный защитник Константин Титов, который принял на себя удар игрока соперника в упор.

В концовке «Сатурн» много ошибался, липчане этим умело пользовались. Накал матча был так велик, что Сергей Машнин обошелся лишь двумя заменами, за 3 минуты произошла рокировка молодых: вместо Мызгина - Андрей Гамеев, а уже в компенсированное время форварда Чернышова поменял защитник Глеб Подковыров вместо. В итоге – такая долгожданная победа. Правда, радоваться некогда: уже в ближайшую субботу, 28 апреля «Металлург» на домашнем стадионе «Сокол» принимает «Строгино».