Общество

сегодня, 14:57

Мэр Липецка подписал постановление об окончании отопительного сезона

15 1672
#отопление
Мэр Липецка подписал постановление об окончании отопительного сезона

Отключать тепло в домах липчан начнут со вторника

Постановление об окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов подписал сегодня глава Липецка Сергей Иванов. Согласно этому документу, отключение всех групп потребителей от систем отопления начнется во вторник 24 апреля. Исключение составят объекты здравоохранения и образования, куда теплоэнергетики прекратят подачу тепла по заявкам руководителей учреждений, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.
15 1672
#отопление

Комментарии (15)

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Диагноз

22 минуты назад
Один раз лохонулся и отключил отопление перед заморозками, ладно бывает.. Но второй раз отключать отопление перед заморозками это уже диагноз
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Гость

44 минуты назад
Выражаем благодарность мэру от ул мусоргского у нас старые дома и всегда сыро и холодно не дал замёрзнуть спасибо
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Гость

49 минут назад
Надо было еще в январе отключить
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че

51 минуту назад
вы пристали с этим отоплением, ПРОБЛЕМ НЕТ ДРУГИХ ЧТОЛЬ
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Лотос

54 минуты назад
матвей, Сколько Умирать. стали. И в каких. Огромных. Количествах и какие. Молодые. Это все скрывают.
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гостья

57 минут назад
Лена, ну скоро лето, надо же директорам управляшек на курорты съездить))))
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Погода в Липецке

59 минут назад
В Липецкой области ночные заморозки до -3
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Ирина Ивановна

сегодня, 15:38
Коломыцева, вы правы. Мало кто верил.
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матвей

сегодня, 15:37
лучше бы подписал приказ об уборки города. такого грязного города не было с начала 90х. позор колхозному МЭРУ. А сколько стало УМИРАТЬ людей наших и все скрывают.Липецк стал ПОМОЙКОЙ-страмота
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Ольге

сегодня, 15:23
Заголовок почитай... С широко закрытыми глазами)))))))))))
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