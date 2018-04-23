Мэр Липецка подписал постановление об окончании отопительного сезона

Отключать тепло в домах липчан начнут со вторника

Постановление об окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов подписал сегодня глава Липецка Сергей Иванов. Согласно этому документу, отключение всех групп потребителей от систем отопления начнется во вторник 24 апреля. Исключение составят объекты здравоохранения и образования, куда теплоэнергетики прекратят подачу тепла по заявкам руководителей учреждений, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

