В Липецке пройдет выставка посвященная французскому движению Сопротивления

Членом движения сопротивления во Франции был липчанин. Ему и посвятят выставку в областном краеведческом музее.

4 мая в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Французское сопротивление», посвященной нашему земляку, уроженцу села Бутырки Грязинского района – Василию Дмитриевичу Иноземцеву.



- Нелёгким оказался его жизненный путь, сообщили в музее. - Во время Великой отечественной войны он был заброшен за линию фронта. Но первый же десант оказался неудачным. Василий при приземлении получил травму. Обессиленного, раненного – его схватили фашисты. И начался ад – допросы, побои, перевод из одного концлагеря в другой. Так он оказался сначала в Германии, а затем во Франции, на крохотном, всего 8 кв. км территории – острове Олдерни. И с первого дня пребывания Василий начал строить планы побега, что ему и удалось сделать вместе с другом. Так он оказался на территории оккупированной фашистами Франции.

Из воспоминаний Иноземцева: «Сначала прятался, потом вышел к портовым рабочим, позже они познакомили с французскими коммунистами-подпольщиками, которые привели в отряд сопротивления под командованием Эмиля Болюфо…» До 15 октября 1944 г. он находился в отряде, принимал участие в диверсиях. В августе 1944г. после освобождения Франции Василий Дмитриевич Иноземцев получил чин капитана французской армии и был удостоен Военного креста.

Дочь Василия Дмитриевича – Елена Васильевна Качкина сохранила и затем передала в прошлом году в музей чудом сохранившиеся документы: свидетельство о крещении в католическую веру, справку-вид на жительство, листовки, открытки, фотографии. С ними можно будет познакомиться на выставке, которая будет работать до конца июня.