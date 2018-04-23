Общество

сегодня, 12:02

В Липецке пройдет выставка посвященная французскому движению Сопротивления

205
#выставка
1
В Липецке пройдет выставка посвященная французскому движению Сопротивления

Членом движения сопротивления во Франции был липчанин. Ему и посвятят выставку в областном краеведческом музее.

4 мая  в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Французское сопротивление», посвященной нашему земляку, уроженцу села Бутырки Грязинского района  – Василию Дмитриевичу Иноземцеву.

- Нелёгким оказался его жизненный путь, сообщили в музее. - Во время Великой отечественной войны он был заброшен за линию фронта. Но первый же десант оказался неудачным.  Василий при приземлении получил травму. Обессиленного, раненного – его схватили фашисты. И начался ад – допросы, побои, перевод из одного концлагеря в другой. Так он оказался сначала в Германии, а затем  во Франции, на крохотном,  всего 8 кв. км территории – острове  Олдерни. И с первого дня пребывания Василий начал строить планы побега, что ему и удалось сделать вместе с другом. Так он оказался на территории оккупированной фашистами Франции. 

Из воспоминаний Иноземцева: «Сначала прятался, потом вышел к портовым рабочим, позже они познакомили с французскими коммунистами-подпольщиками, которые привели в отряд сопротивления под командованием Эмиля Болюфо…» До 15 октября 1944 г. он находился в отряде, принимал участие в диверсиях. В августе 1944г. после освобождения Франции Василий Дмитриевич Иноземцев получил чин капитана французской армии и был удостоен Военного креста.

 Дочь Василия Дмитриевича – Елена Васильевна Качкина сохранила и затем передала в прошлом году в музей чудом сохранившиеся документы: свидетельство о крещении в католическую веру, справку-вид на жительство, листовки, открытки, фотографии. С ними можно будет познакомиться на выставке, которая будет работать до конца июня.

205
#выставка
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Репетиция парада Победы пройдёт на площади Победы 6-7 мая
#Парад Победы
8
Репетиция парада Победы пройдёт на площади Победы 6-7 мая

сегодня, 11:20

Общество
В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки
#Георгиевские ленточки
9
В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки

сегодня, 11:00

Общество
Пенсионерке вернули деньги за навязанный ей бытовой прибор
#прокуратура
1
Пенсионерке вернули деньги за навязанный ей бытовой прибор

сегодня, 10:32

Общество
Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона
#отопление
38
Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона

сегодня, 09:58

Общество
В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья
#жкх
12
В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья

сегодня, 09:38

Общество
В Липецких школах пройдет единый урок туризма
#туризм
1
В Липецких школах пройдет единый урок туризма

сегодня, 08:37

Общество