В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки

По заказу мэрии изготовят 50 тысяч символов мужества и стойкости российского воинства.

Сегодня на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Евгений Павлов рассказал журналистам о начале акции по раздаче липчанам георгиевских ленточек.



По заказу мэрии изготовлено 50 тысяч символов мужества и стойкости российского воинства. Этот проект реализуется в целях патриотического воспитания молодёжи и пройдёт в городе в 14-й раз. Их начнут раздавать завтра у здания горсовета, где пройдёт очередная депутатская сессия. Затем в течение двух недель волонтеры раздадут все такие ленточки.



Также в Липецке пронесут большую 30-метровую георгиевскую ленту "Волонтеры Победы".

