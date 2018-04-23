Общество

47 минут назад

В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки

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#Георгиевские ленточки
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В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки

По заказу мэрии изготовят 50 тысяч символов мужества и стойкости российского воинства.

Сегодня на брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Евгений Павлов рассказал журналистам о начале акции по раздаче липчанам георгиевских ленточек.

По заказу мэрии изготовлено 50 тысяч символов мужества и стойкости российского воинства. Этот проект реализуется в целях патриотического воспитания молодёжи и пройдёт в городе в 14-й раз. Их начнут раздавать завтра у здания горсовета, где пройдёт очередная депутатская сессия. Затем в течение двух недель волонтеры раздадут все такие ленточки.

Также в Липецке пронесут большую 30-метровую георгиевскую ленту "Волонтеры Победы". 
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#Георгиевские ленточки
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Комментарии (3)

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Злой

6 минут назад
Начинаем писать гумно в адрес молодых патриотов. Не стесняемся в выражениях писаки
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фетиш из боевой награды

23 минуты назад
это гвардейские ленты .
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Волонтёр победы

30 минут назад
Населфимся теперь!
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