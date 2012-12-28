Все новости
Происшествия
370
48 минут назад
1

36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей

Мужчина по ночам вскрывал машины в Советском районе.

Нет доступных к воспроизведению файлов
36-летнего жителя Санкт-Петербурга, приехавшего в Липецк к знакомой, подозревают в трех кражах из автомобилей, совершенных в начале декабря в Советском районе. 

По ночам петербуржец выбивал задние стекла автомобилей, и вытаскивал из багажников и салонов инструменты, строительное оборудование, усилители автозвука, а также другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

«В ходе осмотра квартиры мужчины полицейские обнаружили часть похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть третьим лицам, а вырученные деньги потратить. По всем фактам возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

кража
0
0
4
1
1

Комментарии (1)

Жаль.
18 минут назад
А ещё " культурная столица! " . Стыдно! Пожурить его и на Колыму.
Ответить
