36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Мужчина по ночам вскрывал машины в Советском районе.
Нет доступных к воспроизведению файлов36-летнего жителя Санкт-Петербурга, приехавшего в Липецк к знакомой, подозревают в трех кражах из автомобилей, совершенных в начале декабря в Советском районе.
По ночам петербуржец выбивал задние стекла автомобилей, и вытаскивал из багажников и салонов инструменты, строительное оборудование, усилители автозвука, а также другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.
«В ходе осмотра квартиры мужчины полицейские обнаружили часть похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть третьим лицам, а вырученные деньги потратить. По всем фактам возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
