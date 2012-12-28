36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей

Нет доступных к воспроизведению файлов

По ночам петербуржец выбивал задние стекла автомобилей, и вытаскивал из багажников и салонов инструменты, строительное оборудование, усилители автозвука, а также другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.



«В ходе осмотра квартиры мужчины полицейские обнаружили часть похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть третьим лицам, а вырученные деньги потратить. По всем фактам возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.