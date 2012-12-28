Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
сегодня, 09:30
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Столкновение, после которого «Ниссан Кашкай» оказался в коммунальном раскопе записала камера наблюдения.
В ДТП, напомним, пострадала пассажирка «ВАЗа».
