Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»

16 декабря в 15:49 на перекрестке улиц Папина и Механизаторов столкнулись «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 72-летний водитель, и «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего парня. После столкновения «Ниссан» свалился в коммунальный раскоп. Аварию записала камера наблюдения.В ДТП, напомним, пострадала пассажирка «ВАЗа».