20 минут назад
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Сборная региона показала отменный результат на соревнованиях с участием пловцов из 71 региона.
Назаровой не нашлось равных на дистанции 50 метров, попутно она установила рекорд соревнования за всю их многолетнюю историю –31,94 секунды. Второе «золото» липчанка взяла на стометровке, при этом обновила ещё более весомое достижение – рекорд Липецкой области, который теперь составил 1 минуту 08,89 секунды.
Победоносная Назарова (в центре)
В заплыве на 200 метров Назарова улучшила ещё один рекорд области – 2:29,86, но здесь этого хватило лишь для «бронзы».
Ещё один липчанин Глеб Кирпич занял 3-е место в плавании на спине.
В нескольких дисциплинах наши пловцы выступили весьма достойно, хотя и остановились шаге от пьедестала почёта. Это касается девичьих эстафет 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированной: липчанки финишировали 4-ми, быстрее плыли только команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Липецкая команда
Всё это позволило сборной Липецкой области занять более чем достойное 13-е место в командном зачёте среди сборных 71 региона.
Наших медалистов и рекордсменку подготовила одна из лучших тренеров Липецкой области Ольга Кумановская.
Тренер и ученица. Все фото из архива участников соревнований
