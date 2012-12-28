Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию

Сборная региона показала отменный результат на соревнованиях с участием пловцов из 71 региона.

Хедлайнером всероссийских соревнований по плаванию среди «Юность России» в Краснодаре стала воспитанница липецкой ОК СШОР Александра Назарова. Среди девушек 13-14 лет (2011-12 г.р.) юная спортсменка завоевала три медали в плавании брасом, из них две – высшей пробы.В заплыве на 200 метров Назарова улучшила ещё один рекорд области – 2:29,86, но здесь этого хватило лишь для «бронзы».Ещё один липчанин Глеб Кирпич занял 3-е место в плавании на спине.Всё это позволило сборной Липецкой области занять более чем достойное 13-е место в командном зачёте среди сборных 71 региона.