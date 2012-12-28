Все новости
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Общество
В районе Сырского рудника отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Общество
42
20 минут назад

Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию

Сборная региона показала отменный результат на соревнованиях с участием пловцов из 71 региона.

Хедлайнером всероссийских соревнований по плаванию среди «Юность России» в Краснодаре стала воспитанница липецкой ОК СШОР Александра Назарова. Среди девушек 13-14 лет (2011-12 г.р.) юная спортсменка завоевала три медали в плавании брасом, из них две – высшей пробы.

Назаровой не нашлось равных на дистанции 50 метров, попутно она установила рекорд соревнования за всю их многолетнюю историю –31,94 секунды. Второе «золото» липчанка взяла на стометровке, при этом обновила ещё более весомое достижение – рекорд Липецкой области, который теперь составил 1 минуту 08,89 секунды.

543yCI3UTUYqfQMJi2vtD-xfVCgcGJzbgXFjj5pgUS3FeOina5JHyhXdWaxeazFwWErk30ss2cZCZp4QzUyp2Jp5.jpg

Победоносная Назарова (в центре)

В заплыве на 200 метров Назарова улучшила ещё один рекорд области – 2:29,86, но здесь этого хватило лишь для «бронзы».

Ещё один липчанин Глеб Кирпич занял 3-е место в плавании на спине.

В нескольких дисциплинах наши пловцы выступили весьма достойно, хотя и остановились шаге от пьедестала почёта. Это касается девичьих эстафет 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комбинированной: липчанки финишировали 4-ми, быстрее плыли только команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

m-1tBJ3gvAUtkXZ6xK7kGCxUUGejIs__kZVIYoDKnsHhHqLSVaiz76CdbNnkJwWcevv03a-zM9gY-CK_CtqcvdTN.jpg

Липецкая команда

Всё это позволило сборной Липецкой области занять более чем достойное 13-е место в командном зачёте среди сборных 71 региона.

Наших медалистов и рекордсменку подготовила одна из лучших тренеров Липецкой области Ольга Кумановская.

A4q2inroOuQ-XnX5qfWg3GpuzpBWJ0BUf4D1hz-VzPnGO4QIpzFxwJsrW2_kCJ4Wx4HYv9pP3xs3CxrOJl_dzrVW.jpg

Тренер и ученица. Все фото из архива участников соревнований
Плавание
Александра Назарова
