Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
Погода в Липецке
282
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Морозы не могут обосноваться в Липецкой области.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем — от -1 до +4.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2.
День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 28 градусов мороза.
2
1
0
3
0
Комментарии