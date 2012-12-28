Все новости
Погода в Липецке
282
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо, туманно и до +4

Морозы не могут обосноваться в Липецкой области.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем — от -1 до +4. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2.

День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 28 градусов мороза.

потепление
2
1
0
3
0

Комментарии

