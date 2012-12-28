Все новости
Происшествия
72
18 минут назад

Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину

Матери погибшего он должен выплатить 600 540 рублей. Сама женщина просила три миллиона.

Советский районный суд приговорил 42-летнего жителя села Сырское Липецкого округа к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы в полтора года за смертельную пьяную поножовщину: 12 октября прошлого года у знакомой в доме №18 по улице Вермишева он нанёс 35-летнему собутыльнику два удара ножом в бедро. От обильной кровопотери тот умер. На следующий день тело убитого нашли его родные: они начали его искать после долгого отсутствия.

Житель Сырского выслушал приговор по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Также удовлетворён гражданский иск: осужденному предстоит возместить матери погибшего причиненный моральный вред в 500 тысяч рублей и материальный — компенсировать расходы на похороны в 100 540 рублей. Сама мать просила в суде компенсацию в три миллиона рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый был арестован и находится в СИЗО-1 с 15 октября прошлого года. Свою вину он отрицал. Мужчина настаивал на том, что в гостях у знакомой просто резал столовым ножом шаурму на закуску, но она не отрезалась, и когда мужчина развернулся на вопрос, получилось, что находящийся в левой руке нож наотмашь случайно попал в ногу собутыльнику. Подсудимый уверял: в момент происшествия даже не было крови. Потом он якобы отключился. А когда пришёл в себя, увидел, что хозяйка и другие её гости стоят над раненым и просят: «Помоги». Раненый даже что-то прохрипел. После этого подсудимый вышел на улицу и продолжил пить на лавочке у подъезда — в квартиру знакомой он больше не возвращался.

Рассказ о нарезке шаурмы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными следователем регионального СК России доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных и судебных экспертиз.
конфликт
поножовщина
Комментарии

