Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину

Матери погибшего он должен выплатить 600 540 рублей. Сама женщина просила три миллиона.

Советский районный суд приговорил 42-летнего жителя села Сырское Липецкого округа к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы в полтора года за смертельную пьяную поножовщину: 12 октября прошлого года у знакомой в доме №18 по улице Вермишева он нанёс 35-летнему собутыльнику два удара ножом в бедро. От обильной кровопотери тот умер. На следующий день тело убитого нашли его родные: они начали его искать после долгого отсутствия.Житель Сырского выслушал приговор по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Также удовлетворён гражданский иск: осужденному предстоит возместить матери погибшего причиненный моральный вред в 500 тысяч рублей и материальный — компенсировать расходы на похороны в 100 540 рублей. Сама мать просила в суде компенсацию в три миллиона рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый был арестован и находится в СИЗО-1 с 15 октября прошлого года. Свою вину он отрицал. Мужчина настаивал на том, что в гостях у знакомой просто резал столовым ножом шаурму на закуску, но она не отрезалась, и когда мужчина развернулся на вопрос, получилось, что находящийся в левой руке нож наотмашь случайно попал в ногу собутыльнику. Подсудимый уверял: в момент происшествия даже не было крови. Потом он якобы отключился. А когда пришёл в себя, увидел, что хозяйка и другие её гости стоят над раненым и просят: «Помоги». Раненый даже что-то прохрипел. После этого подсудимый вышел на улицу и продолжил пить на лавочке у подъезда — в квартиру знакомой он больше не возвращался.Рассказ о нарезке шаурмы следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными следователем регионального СК России доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных и судебных экспертиз.