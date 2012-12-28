Все новости
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Общество
Читать все
Происшествия
773
сегодня, 15:44
13

На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы

Юным хулиганам по 15 лет.

Полицейские установили подростков, которые разгромили подъезд и лифт в доме №22 на улице Опытной. Погром записала камера наблюдения — видео было обнародовано в соцсетях. На ролике четверо подростков выходят и лифта, прыгают, смеются и толкаются, а потом один из них демонстрируют молодецкую силу, нанося удары кулаками по почтовым ящикам.

«В ходе мониторинга СМИ правоохранители выявили видеозапись, на которой несовершеннолетние в одном из домов по улице Опытной нарушают общественный порядок, а также ломают общедомовое имущество. Личности нарушителей установлены: ими оказались четверо подростков в возрасте 15 лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении родителей подростков составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка продолжается.
вандализм
0
1
7
6
0

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Выборы
17 минут назад
Были выборы. От ЛДПР позвонили в домофон, чтобы расмы не открыли. Он к соседям, те тоже не открыли
Ответить
Ветеран
19 минут назад
Что выросло, то выросло. Из этих уже ничего путного не получится
Ответить
Александр Н.
19 минут назад
Гормоны в голову бьют,а в голове ещё ума маловато.
Ответить
Ущерб
19 минут назад
Менее 5 тыс
Ответить
Липчанин 1
25 минут назад
Хорошо что ящиками обошлось, другие дебилы собирались нефтепровод взорвать. Теперь будут крокодильи слезы лить.
Ответить
ПЕНСИОНЕР
26 минут назад
Разрушение связи поколений ради получения и удержания власти через демонстрации насилия и бесшабашности в сетях приводит этим последствиям. Везде нужна мера. Где "Росмолодежь" ?
Ответить
Оляся
28 минут назад
Ещё обязать родителей, чтобы их детки после 23 часов не бродили по ночному городу.
Ответить
мих
29 минут назад
а почему даже штраф родителям не выписали? На него можно новые ящики повесить,а так все опять на жильцов ляжет.
Ответить
Липчане
29 минут назад
Не о том видимо уроки о важном проводят.
Ответить
ГОСТЬ53
31 минуту назад
И раньше бесились. Ничего не изменилось...
Ответить
Еще комментарии
