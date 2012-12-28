Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
сегодня, 15:44
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Юным хулиганам по 15 лет.
«В ходе мониторинга СМИ правоохранители выявили видеозапись, на которой несовершеннолетние в одном из домов по улице Опытной нарушают общественный порядок, а также ломают общедомовое имущество. Личности нарушителей установлены: ими оказались четверо подростков в возрасте 15 лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении родителей подростков составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка продолжается.
