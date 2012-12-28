На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы

Юным хулиганам по 15 лет.

В вашем браузере отключен JavaScript

Полицейские установили подростков, которые разгромили подъезд и лифт в доме №22 на улице Опытной. Погром записала камера наблюдения — видео было обнародовано в соцсетях. На ролике четверо подростков выходят и лифта, прыгают, смеются и толкаются, а потом один из них демонстрируют молодецкую силу, нанося удары кулаками по почтовым ящикам.«В ходе мониторинга СМИ правоохранители выявили видеозапись, на которой несовершеннолетние в одном из домов по улице Опытной нарушают общественный порядок, а также ломают общедомовое имущество. Личности нарушителей установлены: ими оказались четверо подростков в возрасте 15 лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В отношении родителей подростков составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка продолжается.