Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет

Вину водитель признал частично. Его действия были квалифицированы по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».