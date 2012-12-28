Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
278
23 минуты назад
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Мужчина не справился с управлением и его машина опрокинулась в кювет.
17 ноября 2024 года на дороге Чаплыгин – Лев-Толстой водитель «Тойоты Ленд Крузер 100» не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В аварии погибла 47-летняя пассажирка «Тойоты», а водитель госпитализирован. При этом женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.
«Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения водитель управлял технически исправным автомобилем. На участке автодороги посёлок Лев Толстой — село Кривополянье мужчина не справился с управлением и его машина опрокинулась в кювет. В результате женщина получила множественные травмы и скончалась на месте ДТП», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Вину водитель признал частично. Его действия были квалифицированы по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
