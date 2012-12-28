Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Общество
607
сегодня, 13:57
9
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
— Света нет с 15 декабря, — рассказал нам один из обитателей района.
«Было отключение ресурсоснабжающей организацией, питание восстановлено», — ответили на наш запрос в мэрии Липецка.
2
0
2
0
6
Комментарии (9)