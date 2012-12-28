Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?

Жители микрорайона «Звездный» уже два дня по вечерам живут без уличного освещения.— Света нет с 15 декабря, — рассказал нам один из обитателей района.«Было отключение ресурсоснабжающей организацией, питание восстановлено», — ответили на наш запрос в мэрии Липецка.