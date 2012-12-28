Все новости
Общество
607
сегодня, 13:57
9

Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?

Жители микрорайона «Звездный» уже два дня по вечерам живут без уличного освещения.

— Света нет с 15 декабря, — рассказал нам один из обитателей района.

«Было отключение ресурсоснабжающей организацией, питание восстановлено», — ответили на наш запрос в мэрии Липецка.
освещение
2
0
2
0
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
48
20 минут назад
Потому что это Опытная, а не Звездный
Ответить
vlad
31 минуту назад
"Нельзя объять необъятное"©
Ответить
32 минуты назад
Микрорайон в лунном и звёздном сиянии.
Ответить
12312
32 минуты назад
половина города без света, участок от буденого до танка, 21 район, меркулова, катукова ! позор!
Ответить
Хм
39 минут назад
А почему они должны там гореть? Это совсем окраина, отшиб. В городе, на старых микрорайонах, сначала порядок наведите! Есть же приоритеты.
Ответить
смотритель зоопарка
53 минуты назад
"рассказал нам один из обитателей района." - как верно то подмечено, в таком районе можно только обитать)
Ответить
Знающий
55 минут назад
Я всю жизнь живу без света и ничего
Ответить
Патриот
сегодня, 14:05
А в Европе свет экономят на рождественскую элюминацию, по телевизору говорят
Ответить
))))
39 минут назад
Полное враньё. Во всех городах есть Рождественские украшения, всё в фонариках# огоньках. Вот Липецк - да, нет и не было ни какого Новогоднего оформления.
Ответить
